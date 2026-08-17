485 Bin Yazma ve Nadir Eser Dijital Erişime Açıldı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının çalışmasıyla 485 bin yazma ve nadir matbu eser araştırmacıların ve meraklıların erişimine sunuldu.

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485 Bin Yazma ve Nadir Eser Dijital Erişime Açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) dijitalleştirme çalışmaları kapsamında 485 bin yazma ve nadir matbu eserin erişime açıldığını duyurdu. Ersoy, dijitalleştirilen eserlerin yüksek çözünürlükte görüntülendiğini ve fiziksel bütünlüklerine zarar verilmeden koruma altına alındığını belirtti.

1 MİLYONU AŞAN ZİYARET

TÜYEK’in dijital portalına 30 binden fazla kişinin üye olduğu, bugüne kadar 1 milyon 366 binden fazla ziyaret gerçekleştirildiği bildirildi. Portalda eserler 5,8 milyondan fazla kez görüntülenirken, 1,6 milyondan fazla sayfa indirildi.

485 Bin Yazma ve Nadir Eser Dijital Erişime Açıldı - Resim : 1

Eserlerin künye bilgilerine ve dijital görüntülerine kurumun internet sitesi üzerinden ücretsiz erişilebiliyor; indirme işlemi içinse ücretsiz üyelik gerekiyor.

Kullanıcılar, 485 bin yazma ve nadir matbu esere ilişkin künye bilgilerine ve dijital görüntülere www.yek.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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