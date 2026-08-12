Uzak Şehir’de Yeni Sezon Heyecanı: Set Tarihi Belli Oldu

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Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin yeni sezon çekimleri 20 Ağustos’ta başlayacak.

Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizide yeni sezon öncesi hazırlıklar hız kazanırken, kadroda da dikkat çeken ayrılıklar yaşandı.

KİMLER AYRILDI?

Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Ahmet Varlı’nın yeni sezonda dizide yer almayacağı öğrenildi. Şahin Albora ve Boran Albora karakterlerinin hikaye gereği yaşamını yitirerek projeye veda ettiği, diğer ayrılıkların ise sezon finaliyle gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi