Tarihi Lebon markası satıldı

Beyoğlu’nun tarihi pastanelerinden biri olan Lebon Pastanesi kapanmıştı.

1985 yılında İnci Pastanesi'nin eski ustalarından Şakir Ekinci ve akrabası Abdurrahman Cengiz tarafından İstiklal Caddesi’nin sonunda bulunan Hidivyal Palas’ın giriş katında kurulan pastane, 29 Ekim 2022 yılında son kez İstanbullulara hizmet vermişti.

Mülk sahibiyle anlaşamayan pastane, kepenkleri indirir indirmez kısa sürede yıllardır İstanbullularla çeşitli lezzetleri buluşturduğu dükkanını boşaltmıştı.

Pastanenin kapanışının ardından kısa süre sonra Lebon markasının satıldığı öğrenildi. Tarihi markayı Kahve Dünyası’nın sahibi olan Altınmarka’nın istediği ancak anlaşılamadığı öğrenildi. Markanın iş insanı İsmail Berhan Perinçekli aldı.

Lebon’un bu yıl içerisinde yeniden açılacağı söyleniyor.

NE OLMUŞTU?

Kiracısı olduğu Karagözyan Vakfı'nın kira kontratını yenilememesi nedeniyle 31 Aralık 2021’de kapatacağını duyuran Lebon Pastanesi, İstanbulluların ilgisi ve süren davalar nedeniyle bir süre daha kalmaya karar vermişti.

Ancak Karagözyan Vakfı’nın açtığı tahliye davasını kaybeden tarihi pastane 29 Ekim’de kepenkleri kapatacak. Pastane, kapatılma ilanını cama asarak duyurdu.

İlanda, “Değerli müşterilerimiz, İstanbullular ve dostlar… 40 yıla yakın süredir sizlere hizmet vermekten mutluluk duyduk. 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı’nda Lebon’un kapanacağını bildirmekten üzüntü duyarız. Saygılarımızla…” ifadesi yer aldı.

İSMAİL BERHAN PERİNÇEKLİ KİMDİR?

1989 yılında doğan İsmail Berhan Perinçekli Malatyalı’dır. Genç yaşta iş hayatına atılan Perinçekli’nin günümüzde 10'dan fazla şirketin hissedarı olduğu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığı söyleniyor. Finans, teknoloji, gayrimenkul, yatçılık, otelcilik, enerji ve kıymetli maden ticareti alanlarında çalışmalar yürüten Perinçekli’nin İsmail Berhan Perincekli Yardım Derneği adı altında bir de yardım kuruluşu bulunuyor.