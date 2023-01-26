'Şahmaran', 3 günde en çok izlenenler listesine girdi

'Şahmaran', ilk 3 gününde elde ettiği 17 milyon 30 bin saat izlenmeyle Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine girdi.

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'Şahmaran', 3 günde en çok izlenenler listesine girdi

Haftalık izlenme oranlarını paylaşan Netflix, 16-22 Ocak 2023 verilerini de yayınladı. 20 Ocak'ta yayına giren Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrollü Netflix dizisi 'Şahmaran', ilk haftasında Netflix'in en çok izlenen diziler listesine girdi. 

'Şahmaran', ilk 3 gününde elde ettiği 17 milyon 30 bin saat izlenmeyle Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine 5. sıradan giriş yaptı. Dizi, aynı zamanda 14 ülkenin Top 10 listesinde de yer alıyor. 

'Şahmaran', 3 günde en çok izlenenler listesine girdi - Resim : 1

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