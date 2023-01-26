'Şahmaran', 3 günde en çok izlenenler listesine girdi

Haftalık izlenme oranlarını paylaşan Netflix, 16-22 Ocak 2023 verilerini de yayınladı. 20 Ocak'ta yayına giren Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrollü Netflix dizisi 'Şahmaran', ilk haftasında Netflix'in en çok izlenen diziler listesine girdi.

'Şahmaran', ilk 3 gününde elde ettiği 17 milyon 30 bin saat izlenmeyle Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine 5. sıradan giriş yaptı. Dizi, aynı zamanda 14 ülkenin Top 10 listesinde de yer alıyor.