'Şahmaran', 3 günde en çok izlenenler listesine girdi
'Şahmaran', ilk 3 gününde elde ettiği 17 milyon 30 bin saat izlenmeyle Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine girdi.
Haftalık izlenme oranlarını paylaşan Netflix, 16-22 Ocak 2023 verilerini de yayınladı. 20 Ocak'ta yayına giren Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrollü Netflix dizisi 'Şahmaran', ilk haftasında Netflix'in en çok izlenen diziler listesine girdi.
'Şahmaran', ilk 3 gününde elde ettiği 17 milyon 30 bin saat izlenmeyle Netflix'in Dili İngilizce Olmayan Diziler listesine 5. sıradan giriş yaptı. Dizi, aynı zamanda 14 ülkenin Top 10 listesinde de yer alıyor.
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