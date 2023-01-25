121 yaşında: Evrensel şair Nâzım Hikmet Maltepe'de anılıyor

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı katkılarıyla, Maltepe Belediyesi iş birliğinde Nâzım Hikmet, 121. yaşında da anılacak.

121 yaşında: Evrensel şair Nâzım Hikmet Maltepe'de anılıyor

Evrensel şairimiz Nâzım Hikmet, doğumunun 121. yılında edebiyatı, sanatı ve yaşamı çeşitli yönleriyle anılıyor.

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı katkılarıyla, Maltepe Belediyesi iş birliğinde Nâzım Hikmet 121 yaşında etkinliği düzenleniyor.

Gazeteci, yazar, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Kurucu Üyesi, Yönetim Kurulu’ndan Zeynep Oral ile Vakıf Başkan Vekili Özcan Arca şairi sözlerle, şiirlerle anlatacaklar.

Ruhi Su, Timur Selçuk, Zülfü Livaneli ve Cem Karaca besteleri söyleşide yer alacak. Söyleşi, 28 Ocak Cumartesi, saat 19.00’da Maltepe Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.  

 
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