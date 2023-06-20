Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne BEDAŞ, iş makinesiyle çarparak zarar vermiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Emirgan Çınaraltı Meydan Düzenlemesi projesi kapsamında yapılan çalışmalar sırasında, Tarihi Emirgan Çeşmesi'ne kepçe ile zarar verildiği öne sürüldü. İBB tarafından tarihi çeşmenin BEDAŞ kazısında hasar gördüğü açıklandı.

İBB tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emirgan Tarihi Çınaraltı Çeşme Çevresi Peyzaj Düzenlemesi projesinin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 3 Nisan 2023’de onaylanmasıyla birlikte çalışmasını hayata geçirdi. Takip eden zaman diliminde yer teslimi yapılarak uygulama başlatıldı. Uygulama projesi, arazi tespiti, harita çalışmaları yapılarak mevcut zeminin kazı çalışmaları ve tesviye işlemlerine başlandı. Çalışmalar devam ederken BEDAŞ, altyapı iyileştirme işi kapsamında alanda kazı çalışması başlattı" denildi.

'BEDAŞ İŞ MAKİNESİYLE ÇARPARAK ZARAR VERDİ'

Açıklamanın devamında, "İBB projesinden bağımsız çalışma başlatan BEDAŞ’a bağlı ekipler, 12 Haziran 2023’de kazı çalışması yaptığı esnada iş makinesiyle Tarihi Çınaraltı Çeşmesi’ne çarparak zarar verdi. İBB ve BEDAŞ yetkilileri durumu tutanakla kayıt altına aldı. Verilen hasarın tespiti için İBB KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü) ekipleri sahada inceleme ve tespit yaptı. İBB, 1782-83 yılında I. Abdülhamid tarafından oğlu Şehzade Mehmed ve annesi Hümâşah Kadın adına yaptırılan çeşmede gerekli onarımların yapılması için uzman ekipler görevlendirdi" ifadeleri yer ald