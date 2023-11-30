"Sex and the City" oyuncusu Frances Sternhagen hayatını kaybetti

"Sex and the City", 'Cheers', "The Closer" gibi yapımlarla tanınan 93 yaşındaki Frances Sternhagen yaşamını yitirdi.

"Sex and the City" oyuncusu Frances Sternhagen hayatını kaybetti

Sternhagen'ın ölümünü oğlu John Carlin duyurdu. Carlin, üzüntüsünü, "Bu kadar zengin, tutkulu, mütevazı ve cömertçe yaşanmış bir hayatın son perdesi indirildi. Birçok kişi tarafından çok seviliyordu. Ona annem, arkadaşım, şarkı ve dans partnerim diyebildiğim için çok şanslıyım. Geçen hafta birlikteydik ve pazartesi günü öğleden sonra konuştuk. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi ve özlediğimizi söyledik" ifadeleriyle dile getirdi.

Oyuncunun ailesi ise yaptığı açıklamada, "Sevgili annemiz, aktris Frances Sternhagen'in doğal nedenlerle huzur içinde öldüğü haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Olağanüstü kariyeri ve yaşamı için 94'üncü doğum gününe yakın bir tarihte ocak ayı ortalarında bir kutlama yapılması planlanmaktadır. Onun sevgisinden ve yaşamından ilham almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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