Haluk Levent'ten Gazze'deki çocuklar için konser

Ahbap Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Gazze’ye destek konseri yapacağını açıkladı.

Levent, 7 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapacağı konserin gelirinin Gazze’deki yaralı çocukların tedavisi için kullanılacağını belirtti.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Gazze belediye başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim.

Para bi yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma! Haydi gelin."

17 Aralık Pazar.

Daha önce Gazze belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim.

Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim.



Para bi yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma!!

Haydi gelin🙏 pic.twitter.com/A96CySX93y — Haluk Levent (@haluklevent) November 28, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem