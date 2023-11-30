Haluk Levent'ten Gazze'deki çocuklar için konser

Haluk Levent, Gazze'deki yaralı çocuklar için destek konseri verecek.

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Haluk Levent'ten Gazze'deki çocuklar için konser

Ahbap Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Gazze’ye destek konseri yapacağını açıkladı.

Levent, 7 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapacağı konserin gelirinin Gazze’deki yaralı çocukların tedavisi için kullanılacağını belirtti.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Gazze belediye başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim.

Para bi yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma! Haydi gelin."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ahbap Haluk Levent
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