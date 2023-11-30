Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 22 yaralı

Ankara’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü 22 kişi yaralandı.

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Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 22 yaralı

Ankara’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 22 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza geçiren oğlunu görmek için olay yerine gelen bir kadın ise, alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ve sağlık ekipleri kamyon, otomobil ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza ihbarı üzerine olay yerine gitti. Sağlık ekiplerince kazada hafif yaralandığı belirlenen 22 kişi, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere nakledildi. Kazada oğlu M.E.T.’nin yaralandığı öğrenen annesi F.T. ise olay yerine giderek durum hakkında bilgi almak istedi. F.T.’ye o esnada O.A.’nın kullandığı otomobil çarptı. Polis ekiplerince alkol testi yapılan O.A.’nın 1.77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ağır yaralanan kadın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü O.A. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Trafik Trafik kazası Ankara
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