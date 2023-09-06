Serçenin Gözyaşı filmi vizyona giriyor

“Serçenin Gözyaşı” filmi, 10 Mart 2023’te vizyona girmesi planlanmış ancak ülkemizi derinden sarsan deprem faciası nedeniyle gösterim tarihi ertelenmişti.

Yapımcılığını Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin hikayesini, Gazeteci Ali Eyüboğlu kaleme aldı. “Serçenin Gözyaşı” Filmi’nin gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan senaryosunu ise ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı.

Çanakkale ve İstanbul’da muhteşem mekanlarda çekilen filmin müzikleri de sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isme Zeynep Alasya’ya emanet… 2015 yılında kaybettiğimiz usta aktör Zeki Alasya’nın müzisyen kızı Zeynep Alasya, Serçenin Gözyaşı için muhteşem müzikler hazırladı.

AHMET KAYA SÜRPRİZİ

Cumhuriyet'in aktardıklarına göre; Serçenin Gözyaşı’nın sinemaseverlere bir de sürprizi var: Eserleri ve sesiyle yıllardır müzikseverlerin gönüllerinde taht kuran merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın dillere pelesenk olmuş bir eseri filmde yer alacak. Sanatçıyı özleyenler, bu dramatik hikayeyi izlerken onun sevilen eserini dinleyecek ve gözyaşlarını tutamayacaklar.

Sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerinin buluştuğu filmin çekimleri, Çanakkale ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Uğur Güneş’in ‘Gazi’ karakteriyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı, Arzu Cabar, Evren Erler, Sedef Şahin, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz, Özgür Çağlayan İncesu rol alıyor.

Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan çarpıcı senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek, kadına şiddeti ele alan bugüne kadar çekilen en büyük prodüksiyon olan “Serçenin Gözyaşı”nda, ünlü sanatçı Yeşim Salkım avukat rolünü canlandırıyor. Filme, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı hakim rolüyle, usta gazeteci, televizyoncu Özlem Gürses de sunucu olarak konuk oluyor.

“SERÇENİN GÖZYAŞI”NDA KADINLARDAN GÜÇ BİRLİĞİ…

Sinema sektöründeki kadınlardan, mağdur kadınları anlatan ve onlara mücadele gücü aşılayan "Serçenin Gözyaşı" filminin yönetmen koltuğunda yine ödüllü bir isim Aysun Akyüz Mehdiabbas oturuyor. Yapımcı Çağla Başak Çobanoğlu, kadın oyuncular, filmin müziklerini hazırlayan Zeynep Alasya, kamera arkasında yer alan onlarca kadın çalışanın birlikte güç birliği oluşturduğu film, sinemada kadına şiddeti konu alan en önemli eserlerden biri olarak Türk Sinema Tarihi’ne geçecek. Psikolojik danışmanlığını Uzman Psikolog Yelda Başaran’ın üstlendiği “Serçenin Gözyaşı”, sanat dünyasının usta isimleriyle genç yeteneklerini buluşturan bir yapım olarak da dikkat çekecek.

20 EKİM’DE VİZYONA GİRİYOR…

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Serçenin Gözyaşı"nın hikâyesi 70’li yıllarda başlıyor ve o yıllardan günümüze Türkiye’nin bir panoramasını sunuyor. Öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliğindeki yapım, aynı zamanda çok zor günlerle sınanan büyük ve güçlü bir aşk hikâyesine de odaklanıyor.

FİLMİN KONUSU:

“Kocası Mesut tarafından dövülen ve her türlü şiddete uğrayan Emine’nin hayatı bir gece yarısı yaşadığı korkunç bir olayla altüst olur. Kocasının şiddetine karşı koymaya çalışırken onu yaralayan Emine’nin avukatlığını mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen ve bu konuda yaptığı başarılı projelerle tanınan avukat Ayten Çetiner üstlenir. Büyük bir tesadüf eseri Emine, Ayten'in annesi ile aynı köydendir... Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirmektedir…”

KÜNYE

Yapımcı: Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu

Yönetmen: Aysun Akyüz Mehdiabbas

Hikaye: Ali Eyüboğlu

Senaryo: Şengül Boybaş

Müzikler: Zeynep Alasya

Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2023