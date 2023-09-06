Koro İstanbul bugün 3'üncü kez Yerebatan Sarnıcı'nda sahne alacak

Koro İstanbul, Yerebatan Sarnıcı'nda Night Shift etkinliği kapsamında bugün 3'üncü kez sahne alacak.

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Koro İstanbul bugün 3'üncü kez Yerebatan Sarnıcı'nda sahne alacak

Yerebatan Sarnıcı’nın mistik atmosferinin bu ayki konuğu çoksesli müziğin başarılı temsilcilerinden olan Koro İstanbul oldu. Koro İstanbul bugün 3’üncü Yerebatan Sarnıcı’nda 3’üncü performasını sergileyecek.

Koro İstanbul, Yerebatan Sarnıcı’nda ‘Night Shift’ kapsamında 1-30 Eylül tarihleri arasında, 19.30-22.00’de sahne alacak.

6,7,9,10,12,15,17,19,20,22,23,24,27,29 Eylül tarihlerinde hem müzeyi gezip hem de Koro İstanbul’u Yerebatan Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde dinleyebilirsiniz.

Etkinliğin biletlerine ise müzenin gişesinden ulaşılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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