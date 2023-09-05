Erangin'den yeni kitap: Kaburgası ne zaman kırılır insanın? Sesini öldürmesi midir asıl cinayet?

Yasemin Seven Erangin, daha önce kaleme aldığı iki öykü kitabından sonra, Bir Cinayetin Sıra Dışı Hikâyesi “Oğuz” adlı romanı ile karşımıza çıkıyor.

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Erangin'den yeni kitap: Kaburgası ne zaman kırılır insanın? Sesini öldürmesi midir asıl cinayet?

Yasemin Seven Erangin, daha önce kaleme aldığı iki öykü kitabından sonra, Bir Cinayetin Sıra Dışı Hikâyesi “Oğuz” adlı romanı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıkotu Kitap etiketiyle okuyucuların beğenisine sunulan kitap edebiyatseverleri bekliyor.

Sesi imzasıdır insanın… O sesi aramanın hikâyesi… Çocukluğundan şimdiye uzanan travmaları ile yan yana yürüyen Oğuz, kadın olmanın büyüsünden bihaber, eğlenceli, ruhu zengin anne Tüliş ve Oğuz’un dünyanın merkezine koyduğunu çok sonra anladığı kadın Asiye arasında gidip geliyor kitap.

Çıktığı yolda tanık oldukları, ruhunda ve yaşamında iz bırakanlar, yaşanmışlıklar, yarım kalanlar…

Muhasebe ve vicdanla örülü bir çelişkiler yumağı...

Yanılmak, yenilgilere uğramak, yangınlardan geçmek ama yolculuktan vazgeçmemek…

Harlanan bir yüreği sustur şimdi susturabilirsen? Ya da susturma…

Çünkü bir çığlıkla yaratıldı dünya ve çıldırmasıyla Tanrı’nın…

Yaraların, yangınların, işgallerin ardından yeni bir dünya kurmanın vakti şimdi…

Erangin’in kurmaca dünyası Türkiye’den beslenip gerçeklikten kopmadan bizi sorgulamaya itiyor…

YASEMİN SEVEN ERANGİN KİMDİR?

1982’de Batman’da doğdu. İlkokulu ve liseyi Batman’da okudu.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon bölümünü bitirdi. Medya sektöründe çeşitli kanallarda çalışmaya devam etmektedir. “Annemin Son Dört Günü” adlı öykü kitabını 2014 yılında Altıkırkbeş Yayınları’ndan, “Delikli Tencereler de İsyan Eder” öykü kitabını ise 2022 yılında Vizyoner Yayıncılık’tan çıkardı. İki kız çocuğu var ve İstanbul’da yaşıyor. Şimdilerde bir film çekmeye hazırlanıyor.

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