Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Aida operasıyla başladı

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne, bu yıl Ankara Devlet Opera ve Balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi katıldı.

Yabancı ülkelerden solistlerin de katıldığı zengin programın yer aldığı festivalde, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin ortak yapımı olan "Aida" operasıyla perde açıldı.

Dünyaca ünlü besteci Giuseppe Verdi'nin eserinde, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı soprano Feryal Türkoğlu 'Aida', festivalin yabancı konuk solist sanatçılarından tenor Azer Zada 'Radames', mezzosoprano Anastasia Boldyreva 'Amneris', bariton Nikoloz Lagvilava 'Amonasro' rollerini paylaştı.

FESTİVAL PROGRAMI

21 Eylül Perşembe akşamına kadar sürecek festivalde 2 opera, 2 klasik bale ve 1 konser sahnelenecek. Festivalin programı ise şöyle:

8 Eylül (Saat 21.00)- Tosca (Puccini'nin opera eseri): Ankara-Antalya Devlet Opera ve Balesi

13-14 Eylül (Saat 21.00)- Kuğu Gölü (Çaykovski'nin bale eseri): Ankara-Antalya Devlet Opera ve Balesi

17 Eylül (Saat 21.00)- La Bayadere (Minkus'un bale eseri): İstanbul Devlet Opera ve Balesi

21 Eylül (Saat 21.00)- Gala Konseri: Antalya Devlet Opera ve Balesi.