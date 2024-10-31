İlk Kez Ekilen Mor Şifanın Hasadı Başladı: Çiftçiler Tek Tek Topraktan Çıkardı, Çuval Çuval Sattı

Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu da ovada ilk defa mor patates ekildiğini açıkladı. Üretimin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Sertoğlu, "İlk denememiz çok güzel oldu. Beklediğimizden ileri bir durum oldu. Diğer patatesimize göre daha kıymetli. Bundan sonra daha da ekimi fazlalaştıracağız" dedi.