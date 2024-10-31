İlk Kez Ekilen Mor Şifanın Hasadı Başladı: Çiftçiler Tek Tek Topraktan Çıkardı, Çuval Çuval Sattı
Pasinler Ovası'nda ilk kez ekimi yapılan mor patates, çiftçilerin yüzünü güldürdü. 7 dönümlük alana ilk kez ekilen ürün, normal patatese göre 4 kat daha fazla kazandırdı.
Kaynak: AA
Erzurum'un bereketli toprakları, mor patatesle yeni bir döneme girdi. Pasinler Ovası'nda ilk kez ekimi yapılan mor patates, yüksek besin değeri ve antioksidan zengini yapısıyla dikkat çekiyor. Erzurum Ticaret Borsası'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje, bölge çiftçisi için yeni bir gelir kapısı oldu.
7 dönümlük alanda başlayan macera, kısa sürede büyük bir başarıya dönüştü. Mor patates, bölgenin iklimine ve toprağına uyum sağlayarak beklenenden çok daha yüksek verim verdi. Normal patatese göre 4 kat daha fazla gelir getiren mor patates, çiftçinin yüzünü güldürdü.
C VİTAMİNİ FOLİK ASİT VE DEMİR AÇISINDAN ZENGİN
Mor patates, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir açısından zengin. İçeriğindeki antosiyaninler sayesinde hücreleri korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Nişasta oranı düşük olduğu için şeker hastaları tarafından güvenle tüketilebilir. Normal patatese göre hastalıklara karşı daha dirençli.
ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, mor patatesin bölgedeki üretimi artırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Atatürk Üniversitesi ile iş birliği yaparak mor patatesin gıda boyası olarak kullanılması gibi yeni alanlarda da çalışmalar yapılıyor. Bu sayede mor patates, hem çiftçinin gelirini artıracak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak.
Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu da ovada ilk defa mor patates ekildiğini açıkladı. Üretimin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Sertoğlu, "İlk denememiz çok güzel oldu. Beklediğimizden ileri bir durum oldu. Diğer patatesimize göre daha kıymetli. Bundan sonra daha da ekimi fazlalaştıracağız" dedi.
Çiftçilerimiz, sarı patateste 1 tonla 2 dönüm yer ekiliyordu, bununla 1 tonla 5 dönüm yer ekebiliyoruz diyen Sertoğlu, "Ürün hastalıklara da çok dayanıklı çıktı. Hiçbir hastalığa denk gelmedik. Çok güzel bir patates" şeklinde konuştu.