Bozcaada’nın ekolojik film festivalinde 10’uncu yıl heyecanı

11-15 Ekim tarihleri arasında Bozcaada’da düzenlenecek Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) bu sene 10’uncu yılına giriyor. Seçilen filmlerin Fethi Kayaalp Büyük Ödülü için yarışacağı festival, ziyaretçileriyle Bozcaada’da buluşacak. Festival bu yıl deprem bölgesinden sanatçı ve öğrencileri de ağırlayacak. Filmler her sene olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek.

10 yıl önce efsanevi “The Corporation (Şirket)” filmi ve Mark Achbar’ın jüri başkanlığıyla başlayan BIFED, 10’uncu yılında ilkinden yirmi yıl sonra yapılan “Corporation 2” ile açılacak ve filmin Kanadalı yönetmeni Jennifer Abbott da Bozcaada’da farklı coğrafyalardan gelen birçok değerli jüri üyesiyle birlikte BIFED 2023 jürisinde yer alacak.

BIFED bu sene de eğitimler, paneller, çalıştaylar ve soru-cevap etkinlikleriyle iklim krizi mücadelesinin kahramanlarını, iklim krizinin önemine ve aciliyetine inanan herkesle buluşturacak. 2021 yılından beri BIFED’in sloganı olan “Savunanları Savun” temasıyla, çevre haklarını savunurken git gide daha tehlikeli yollardan geçmekte olan iklim aktivistlerinin hikayelerine ses olma misyonunu hala taşıyor. BIFED’in 10’uncu sene sloganı ise

“Can Yelekleri Koltukların Altında Değildir” oldu. Bu slogan, özellikle ülkede son 1 sene içerisinde yaşadığımız tüm felaketler gösterdi ki, hiçbirimizin canı, hiçbir durumda kolaylıkla kurtulmayacak. Dünyamızı betonlaştırmaya, tüm canlıların nefes aldığı alanları rant uğruna satmaya devam ettikçe de tutunacak can yeleklerimizin kalmayacağını vurgulamak ve dayanışma ile yarınımızı kurtarmaya çabalamak için vurgu yapıyor.

HOLZER: “BİRÇOK ÇEVRE ÖRGÜTÜYLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”

Festival Yönetmeni Petra Holzer festivalin 10’uncu yılına dair şu açıklamayı yaptı: “Bu yıl Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında onuncusunu yapacağımız BIFED, Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali aslında tüm yıla yayılan bir kültürel süreç ve dayanışma. BIFED yıl içinde farklı festival, STK, okul, çevre örgütleriyle işbirliği içinde. Festival filmlerimiz bugüne dek Kadıköy Belediyesi Sinematek - Sinema evi, Diyarbakır Ekolojik Film Günleri, Aliağa Çevre Platformu, Marmaris Eğitimsen, Gümüşlük Uluslararası Müzik Festivali, Karşı Sanat, Antalya Tabip Odası gibi farklı oluşum ve coğrafyalarda gösterildi. BIFED filmleri bu ortamlarda hiçbir maddi karşılık olmadan gösterildi ve gösterilecek. Bunu festivali ve çevre kültürünü çoğaltan bir yaklaşım olarak görüyor ve önemsiyoruz. Festival gösterimleri gibi tüm bu gösterimler de ücretsiz izleniyor. Kardeş festival İşçi Filmleri Festivali, diğer kardeş festival Antalya Uluslararası Film Festivali’yle dayanışma içinde deprem bölgesinde çocuklara gösterdiğimiz animasyon filmleri, Hatay Akademi Orkestrası’yla yaptığımız dayanışma belgeseli gibi çalışmalar festivali sürekli kılıyor inancındayım. Filmler yakında Şirince Tiyatro Medresesi’nde gösterilecek. Almanya (Berlin, Bad Homburg) ve Yunanistan (Limnos) gösterimleri oluşmakta. BIFED İspanya bu yıl Haziran ayında La Rioja bölgesi, Logrono kentinde yapıldı.”

EVRAN: “BIFED’DE SADECE BELGESEL YOK”

Festival yönetmen yardımcısı Süleyman Evran BIFED’in yalnızca sinema ile sınırlı olmadığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı: “Festivalde bugüne kadar bölgesel, ulusal ve uluslararası konuklarla Bozcaada'da yerel halkla film gösterimleri, etkinlikler, atölye çalışmaları ve çocuk programları gerçekleştirdik. Özellikle Bozcaadalılar için doğal, pestisitsiz tarım ve sağlıklı bir turizm ile ilgili konular ön plandaydı. Yerel tohum festivalin öncelikli konularından biri. Bu tohumları dağıtmak ve yaygınlaştırmak gerçekleştirdiğimiz önemli görevlerimizden biri. Her yıl mutlaka bir tohum dağıtımı yapıyoruz. Deniz ve denizlerin önemi konusu da birinci derecede önemsediğimiz konular.”

Ana Sponsoru Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Tiç. A.Ş, Mey Diageo, ulaşım sponsoru Skoda - Türkiye, Sinematek Sinema Evi -Kadıköy Belediyesi, Goethe Institut İstanbul, Avusturya Kültür Forumu, Talentra, Takk ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi gibi kurumların destekleri ve yerel işletmeler ve yerel halkın güçlü dayanışmasıyla düzenleniyor. Rengigül Konukevi, Aral Çiftliği, Eflatun Konukevi, Nil Ada ve Umut Deniz Konukevi, DeliAsma gibi festivali destekleyen burada tümünü yazmanın mümkün olmadığı çok geniş bir yerel destekçi listesi bulunuyor.

BIFED, VAHŞİ TURİZMDEN BOZCAADA’YI UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

BIFED ekolojik gerçekleri belgesel aracılığıyla yaymak, yönetmenleri, kamuoyu ve çevre için mücadele edenleri bir araya getirmek ve yerel ihtiyaçları ilgilendiren önemli konularda izleyicileri tartışmaya dahil etmek amacıyla kuruldu. Dünyanın dört bir yanından gelen yerel belgeselcileri, aktivistleri, öğrencileri, hocaları, çiftçileri, çocukları, STK’ları, çevre bilincine sahip tüm kurum ve kuruluşları ve iklim mücadelesinin taraflarını buluşturmanın yanında bu konudaki bilinci de arttırmak için on yıldır emek veriyor. İklim krizinin merkezinde yer alan yerli halklar, göç ve mülteciler, nükleer felaketler, çevre gazetecileri ve aktivist cinayetleri festival filmlerinin seçiminde odaklanılan konular arasında yer alıyor. Festivalin amaçlarından biri de Bozcaada’yı vahşi ve tüketici bir turizm anlayışından uzaklaştırmaya çalışmak.

Geçen sene toplam 4 kategorideki 53 filmi izlemek için dünyanın farklı bölgelerinden yönetmenler, iklim mücadelecileri, öğretmenler ve öğrenciler festivalde buluştu. Bozcaada’da festival boyunca film okuma ve yürüyüş atölyeleri gerçekleşti. Ayrıca emek ve ekoloji konularında panel ve söyleşiler oldu ve film gösterimlerinin ardından adaya katılan yerli ve yabancı yönetmenler seyircilerin sorularını yanıtladı. Festivalin 10’uncu senesinde de yine festival boyunca Bozcaada’da panel ve söyleşiler gerçekleşecek.

Festivalin büyük ödülü Fethi Kayaalp ve ikincilik ödülü Madam Melpo adına veriliyor. Gaia Öğrenci Ödülü ise öğrencilerin eserlerine veriliyor. BIFED Youtube kanalında ekoloji ile ilgili bilim insanlarından öğrenci çalışmalarına kadar geniş bir skala tüm yıl izlenebilir.