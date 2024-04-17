Şarkıcı Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı: Oğlundan açıklama

‘Sultan-ı Yegâh', 'Mihrimah', 'Saki', 'Nagehan Bustan Faslı', 'Nedir Yarabbi Derdim' gibi şarkılarıyla bilinen Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Nur Yoldaş, hastaneye kaldırıldı: Oğlundan açıklama

Bugün yürüyüş yaptığı sırada fenalaşan 68 yaşındaki Nur Yoldaş, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak. Nur Yoldaş'ın oğlu Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak; "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.

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