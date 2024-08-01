Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Yeşilçam Efsanesi Huzurevinde Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın birçok yapımının yönetmen koltuğunda oturan Günay Kosova, 82 yaşında vefat etti. Kariyeri boyunca 1700 filmde çalışan Kosova, Kayışdağı Darülaceze'de yaşamını yitirdi.

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Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Yeşilçam Efsanesi Huzurevinde Hayatını Kaybetti

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı, uzun süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden ve Kayışdağı Darülaceze'de kalan usta yönetmen Günay Kosova'nın dün akşam vefat ettiğini açıkladı.

82 yaşındaki Yeşilçam efsanesi, bugün Sultanbeyli'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen kimliğiyle 1700 filmde çalışan Günay Kosova, "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi filmleriyle biliniyordu.

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Kaynak: AA

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