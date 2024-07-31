Beren Saat Setlere Geri Dönüyor! Tarih Belli Oldu

Beren Saat geçen haftalarda bir sinema filmi çekeceğini açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak OGM Pictures imzalı dijital film “İstanbul İçin Son Çağrı”da Kıvanç Tatlıtuğ’la başrol oynayan Beren Saat’in yeni filmini de aynı şirketle yapacağı ortaya çıktı.

ÇEKİMLER SONBAHARDA BAŞLAYACAK

Filmin yönetmenliğini son yılların çok konuşulan “Bergen” ve “Bihter” filmlerini çeken Caner Alper ile Mehmet Binay yapacak. “Gizli Dolap” kod adlı filmin senaryosu ise daha önce “Kara Sevda”, “Bir Aşk İki Hayat” projelerinde çalışan Burcu Görgün imzası taşıyor. Filmin çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.



