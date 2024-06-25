Beren Saat için kullanılan ifadeler tepki çekmişti: Ekol TV muhabiri yeni video yayınladı

Ekol TV'nin magazin haberinde, eşi Kenan Doğulu ile teknede tatil yapan Beren Saat görüntülenmişti. Yayınlanan haberde, videodaki bir kişinin Beren Saat için kullandığı ifadeler, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Ekol TV muhabiri Uğur Kotan, olayla ilgili yeni bir video daha yayınladı.

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Beren Saat için kullanılan ifadeler tepki çekmişti: Ekol TV muhabiri yeni video yayınladı

Ekol TV'nin magazin haberinde, eşi Kenan Doğulu ile teknede tatil yapan Beren Saat görüntülenmişti. Yayınlanan haberde, videodaki bir kişinin Beren Saat için kullandığı ifadeler, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

Ekol TV muhabiri Uğur Kotan, olayla ilgili yeni bir video daha yayınladı.

Videodaki sesin kendisine ait olmadığını belirten Kotan, videodaki seslerin daha net halini yayınladı ve açıklama paylaştı.

Kotan açıklamasında, sesin başka bir muhabire ait olduğunu ve kendisinin o muhabiri susturmaya çalıştığını ifade etti.

"SÖZÜ BENİM SÖYLEMEDİĞİM PAYLAŞTIĞIM VİDEODA OLDUKÇA AÇIKTIR"

Muhabir Uğur Kotan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ise şöyle;

''İki gündür hakkımda yürütülen karalama kampanyasını sükunetle takip ediyorum. Bahsi geçen haber de söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça açıktır. Ayrıca söyleyen kişiye de 'sus lan' diyerek uyarıp söylediği sözlere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum...

Bunların hepsi paylaştığım video da kanıtlıdır. İki gündür bunca haksız hakarete maruz kalmama rağmen ölü taklidi yapan ilgili kurumu ve muhabiri de şaşkınlıkla izliyorum.

Olayın aslını araştırmadan hakkımda yapılan yanlış tüm haberler ve yapılan hakaretlerle alakalı hukuki süreç başlatılacaktır.

Saygılarımla Uğur Kotan''

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Beren Saat Magazin haberleri
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