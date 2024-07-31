Usta Tiyatrocu Genco Erkal'ın Cenaze Programı Belli Oldu

Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun cenaze programı belli oldu.

Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.

Paylaşımda "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda" ifadeleri kullanıldı.

CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze töreni hakkında sosyal medya hesabından duyuruldu. Merhum sanatçı Genco Erkal için cuma günü saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Erkal'ın cenazesi ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.