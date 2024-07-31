Ünlü Oyuncudan Acı Haber! Kansere Yenik Düştü

Uzun bir süredir meme kanseriyle mücadele eden ünlü oyunca Erica Ash, 46 yaşında aramızdan ayrıldı.

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Ünlü Oyuncudan Acı Haber! Kansere Yenik Düştü

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden dünyaca ünlü oyuncu Erica Ash, 46 yaşında hayatını kaybetti.

The Hollywod Reporter'ın haberine göre bir süredir kanserle mücadelen eden ünlü oyuncu Erica Ash 46 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Erica, keskin zekası, mizah anlayışı ve yaşama coşkusuyla sayısız hayata dokunan inanılmaz bir kadın ve yetenekli bir sanatçıydı. Onun anısı sonsuza kadar kalplerimizde yaşayacak" ifadelerine yer verildi.

Scary Monvie 5, Uncle Drew gibi filmler, Cold Case, Family Reunion gibi sevilen yapımlarda rol alan Ash, sevenlerini kötü haberle yasa boğdu.

Erica Ash'in, bir süredir meme kanseriyle mücadele ettiği yakın çevresi tarafından biliniyordu.

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