Şair ve yazar Süreyya Berfe hayatını kaybetti

Yarım asrı aşan yazı hayatında birçok eser kaleme alan şair ve yazar Süreyya Berfe, 80 yaşında vefat etti.

Usta edebiyatçının vefatını yazar Metin Celal, sosyal medya hesabından "Değerli ağabeyimiz usta şair Süreyya Berfe vefat etmiş. Ailesine, dostlarına, okurlarına başsağlığı diliyorum." ifadeleriyle duyurdu.

İzmir'de bir bakım evinde yaşadığı bilinen ve asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan usta edebiyatçı, yarın ikindi vaktinde Urla Zeytinalanı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.

Berfe, Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkı­da bulundu.

SÜREYYA BERFE KİMDİR?

Ali Özgentürk ile Asyalı dergisini çıkaran Berfe, 1976'da Can Yayınevi'nde çalıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yaptı.

İlk şiiri 1962'de Yön dergisinde okurla buluşan Berfe, daha sonra şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965'e kadar Düzlem, Zeren, Yelken, Şiir Sanatı, Türk Dili, Somut gibi dergilerde, daha sonraki şiir ve yazılarını Papirüs, Yeni Dergi, Yazı, Forum, Oluşum, Soyut, Somut, Ant, Yeni Edebiyat, Yeni a, Birikim, Milliyet Sanat, Defter, Kitap-lık, Gösteri, Yeni Gazete ile Ulus dergi ve gazetelerinde yayımladı.

Şiirleri 18 dile çevrilen Süreyya Berfe, yazı hayatı boyunca birçok ödüle de değer görüldü.