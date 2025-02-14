Ordu, Christopher Nolan’a 'Merhaba' Demeyi Bekliyor

Oppenheimer, Tenet, Dunkirk, Yıldızlararası, Batman-Kara Şövalye Yükseliyor, Inception, Prestij ve Akıl Defteri gibi filmleriyle bilinen ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın, yeni filmi ‘The Odyssey’in bazı sahnelerini Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası’nda çekeceği belirtildi.

‘Christopher Nolan Art & Updates’ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yason Burnu Yarımadası ve ünlü yönetmenin fotoğrafı paylaşılarak, ‘Christopher Nolan’ın bir sonraki filmi ’The Odyssey’ için bazı sahneler, Türkiye’nin Ordu ilinin Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu’nda çekilecek’ denildi.

'BİZİM İÇİN GÜZEL BİR FIRSAT'

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak konuyu yakından takip ettiklerini belirterek, “Mitolojide, ‘Altın Post Efsanesi’nin Yason Burnu’nda geçmesinden dolayı birkaç gündür gündemde olan The Odyssey filmi nedeniyle gündemdeyiz. Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın yeni çekeceği filmin bir bölümünün Yason Burnu Yarımadası’nda geçeceği ciddi olarak sosyal medyada yer buldu. Bundan dolayı sadece Perşembe ilçemizi değil, ilimizi ve ülkemizi de bu gelişme çok heyecanlandırdı. Bugün bakanlıkla görüştük, bakanlık yetkilileri de olayı yakından takip ediyor fakat karşı taraftan resmi bir açıklama olmadı. Tabi bizler için bunun sevindirici tarafı güzel ilçemizi, sakin şehrimizi sadece ülkemiz içerisinde değil dünyaya tanıtmış olacağız. Bizler için çok güzel bir fırsat. Bu filmle ilgili Christopher Nolan’a gerekli altyapıyı sağladığımızda sakin şehir Perşembemiz bir adım daha öne çıkmış olacak” diye konuştu.

‘YASON BURNU BU FİLM İÇİN EN UYGUN YER’

Araştırmacı-Yazar ve Tarihçi Naim Güney (68) ise tarihi açıdan bu bölgenin film için en uygun yer olduğunu belirterek, “Christopher Nolan’ın yeni filmini burada çekeceğini duyunca çok sevindim. Gerçekten doğru bir tercih. Çünkü bilinen mitolojik öyküler içerisinde en eski destanlardan biri Altın Post Efsanesi’dir. Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulan Yason Burnu, bu efsanede adı geçen antik bir bölgedir. Altın Post, mitolojik öyküsü M.Ö 3’üncü yüzyılda Rodoslu Apollonius tarafından yazılmıştır” diyerek bölgenin öyküsünü şöyle anlattı:

“Argonautica isimli eserde, Yason ve Argonotların altın postu ele geçirmek için çıktıkları zorlu yolculuk anlatılmaktadır. Altın post, zenginliği ve iktidarı simgeler. Teselya kralının Phriksos isimli bir oğlu ve Helle adlı bir kızı varmış. Kral sonradan ikinci kez evlenmiş ve üvey anne bu çocuklara kötü davranmış. Nihayet çocukları öldürmeye çalışmıştır. Çocuklar ise Zeus’un kendilerine bir hediyesi olan altın postlu uçan bir koç ile kaçmayı başarmışlardır. Phriksos, ölümden kurtulduğu için ‘Altın Postlu Koçu’ tanrı Zeus’a kurban etmiştir. Kolkhis kralı kurbandan arda kalan altın postu, bir ejderhanın nöbet tuttuğu korulukta saklamıştır. Bu arada Teselya kralı ölmüş, yerine oğlu Aison geçmiştir. Ancak kısa süre içerisinde Aison’un üvey kardeşi Pelias tahtı ele geçirmiştir. Aison’un oğlu Yason sonradan tahtı geri almak istemiş, Pelias da işi yokuşa sürerek Kolkhis Ülkesi’ndeki ‘Altın Postu’ getirebilirse tahtı devredeceğine dair söz verir. Yason bu anlaşmayı kabul eder ve 50 cengaver toplayarak yola çıkar.

Bu seyahat için hızlı anlamına gelen ‘Argo’ adlı bir gemi yaptırır. Bu gemide ünlü mitolojik kahraman Herkül de bulunmaktadır ve geminin tayfasına Argonotlar denilmektedir. Uzun ve meşakkatli yolculuklarında Ordu’nun Perşembe ilçesinde günümüzde de Yason Burnu olarak anılan yerde mola verip dinlenmişlerdir. Bu buruna günümüzde dahi Yason Burnu denilmektedir. Argonotlar sonunda Kolkhis topraklarına ulaşmıştır. Bu sırada Kolkhis kralı Aietes’dir. Aietes, mitolojide Güneş Tanrısı Helios’un oğludur. Yason, niçin geldiğini anlatır ve altın postu ister. Kral, altın postu vermemek için çok ağır şartlar ileri sürer. Bu şartlara göre Yason, önce ateş püskürten öküzleri yenecek, sonra ejderhayı öldürecek, bu ejderhanın dişlerini toprağa ekecek ve topraktan çıkan yeni savaşçıları bir bir öldürecektir. Bu yüzden bu bölge, film için en uygun bölgedir.”

Kaynak: DHA