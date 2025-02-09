Hababam Sınıfı Müzesi ile Geçmişe Yolculuk

DokumaPark’ta yer alan Hababam Sınıfı Müzesi, Türk sinemasının efsanevi filmleriyle büyüyen nesiller için bir zaman tüneli niteliği taşıyor.

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Hababam Sınıfı Müzesi ile Geçmişe Yolculuk

Kepez Belediyesi’nin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan bu özel müze, Hababam Sınıfı’nın unutulmaz karakterleriyle geçmişin sıcak anılarını günümüze taşırken, yeni nesillere de bu kült yapımı yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Müze, 70’ler, 80’ler ve 90’lar kuşağının belleğinde iz bırakan sahneleri canlandırırken, genç ziyaretçileri de o dönemin eşsiz atmosferine davet ediyor. İstanbul’daki Adile Sultan Kasrı’ndaki sınıfın birebir tasarlanmış hali burada sergilenirken, filmin ikonik karakterleri ve sahneleri adeta yeniden hayat buluyor. ‘Hafize Ana’, ‘İnek Şaban’, ‘Güdük Necmi’, ‘Mahmut Hoca’ ve ‘Damat Ferit’in silikon heykelleri, film afişleri, oyuncuların posterleri, orijinal sıralar, kara tahta ve ünlü iskelet maketi gibi detaylarla 6A Edebiyat sınıfı geçmişten fırlamış gibi hissettiriyor.

Hababam Sınıfı Müzesi ile Geçmişe Yolculuk - Resim : 1

ORJİNAL EŞYALAR VE UNUTULMAZ KOSTÜMLER

Müze sadece sınıf atmosferini yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda filmin gerçek eşyalarına da ev sahipliği yapıyor. Kemal Sunal’a ait saat, Adile Naşit’in ‘Hafize Ana’ karakteriyle kullandığı ütü ve filmin yönetmeni Ertem Eğilmez’in daktilosu müzenin en dikkat çeken parçalarından. Ayrıca filmde kullanılan bavul gibi orijinal eşyalar da sergilenen objeler arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, Badi Ekrem’in meşhur kırmızı-beyaz çizgili eşofmanı ve Güdük Necmi’nin kıyafetleri gibi ikonik kostümleri de yakından görebiliyor.

Kaynak: İHA

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