Dünyaca Ünlü Yönetmen Türkiye'ye Geliyor! Christopher Nolan Yeni Filmini Ordu'da Çekecek
The Prestige, Inception, Interstaller, Dunkirk ve Oppenheimer gibi çok sayıda kült filmin yönetmenliğini yapan dünyaca ünlü Christopher Nolan, yeni filminin çekimleri için Türkiye’yi tercih etti. Gelecek yıl vizyona girmesi planlanan The Odyssey filminin çekimlerinin bir bölümü Ordu'nun Yason Burnu'nda çekilecek.
Kaynak: İHA
2024'te 7 dalda Oscar ödülü kazanan 'Oppenheimer' filminin dünyaca ünlü yönetmeni Christopher Edward Nolan (55), 2026 yılında gösterime çıkaracağı yeni filmi 'The Odyssey çekimleri için Ordu’ya geliyor.
Nolan’ın, çekim yeri olarak ise Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası’nı tercih ettiği öğrenildi.
Christopher Nolan Art & Updates isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yason Burnu Yarım Adası ve ünlü yönetmenin fotoğrafı paylaşılarak, "Christopher Nolan'ın bir sonraki filmi 'The Odyssey' için bazı sahneler, Türkiye'nin Ordu ilinin Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda çekilecek" ifadelerine yer verildi.
İLMİN KADROSU HOLLYWOOD YILDIZLARINDAN OLUŞUYOR
Filmin kadrosunda Charlize Theron, Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi Hollywood yıldızları bulunurken, filmin konusunun ise Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve eşi Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu ettiği öğrenildi.
KARADENİZ’İN ALTIN POSTU: "YASON"
Coğrafi özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan, 2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yerlerden olduğu biliniyor. Su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor.
Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması nedeniyle tarihi ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutuyor.
Öte yandan film çekimleri için şuan resmi bir başvurunun yapılmadığı belirtildi.
ÜNLÜ YÖNETMENİN DÜNYACA BİLİNEN BAZI FİLMLERİ
Ünlü yönetmenin dünyaca bilinen bazı filmleri ise şu şekilde:
"Batman serisinin bazıları, Yıldızlararası, Prestij, Başlangıç, Dunkirk, Oppenheimer, Akıl Defteri, Tenet, Süper Man Çelik Adam, Memento."