Netflix'in 2023'te yayına girecek Kore yapımı içerikleri belli oldu

Bugüne kadarki en büyük Kore seçkisinde, ekranlara dönecek olan sevilen içeriklerin yanı sıra göz alıcı orijinal yapımlar da bulunuyor.

YENİ DİZİLER VE EKRANLARA DÖNEN GÖZDE YAPIMLAR

Hayatta kalma, en popüler dizilerden bazılarında tekrar tekrar karşımıza çıkan bir tema hâline geldi. Gyeongseong Creature’da 1945'in karanlık günlerinde canavarlarla mücadele ederken, bilim kurgu dizisi Black Knight'ın geçtiği distopik gelecekte zorlukla nefes alacaksınız. Aksiyon draması Song of the Bandits'te ise Japon sömürge yönetimi sırasında Joseon'u korumak için savaşırken yine aynı temayla karşılaşacak.

Hayranlar, merakla beklenen diziler Sweet Home, D.P. ve The Glory'nin bu yıl ekranlara dönmesiyle sevinçten havalara uçacak. İntikam temalı dizi The Glory'nin 2. kısmı Mart'ta yayınlanacak. Dizinin 1. kısmı, 82,48 milyon saat izlenerek 2 Ocak haftasında, Netflix’te en çok izlenen İngilizce olmayan dizi olmuştu. Kore'de yaratık temalı diziler için çıtayı yükselten Sweet Home da genişleyen dünyası ve hikâyesiyle yeniden izleyicilerle buluşacak. Kaçakların peşine düşmeye devam edecek olan D.P. ile birinci sezonun oyuncu kadrosunu tekrar ekranlarda göreceğiz.

Kore Yapımı İçeriklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Don Kang, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: "Netflix'in dünyanın dört bir yanındaki hayranları daha çeşitli hikâyeler ve türlerle bir araya getirdiği 2022 yılında Kore yapımı içerikler, dünya genelinde popülerlik kazanmaya hızla devam etti. Geçtiğimiz yıl, Kore yapımı dizi ve filmler düzenli olarak 90'ı aşkın ülkede Küresel Top 10 listemizde kendilerine yer buldu. Ayrıca Netflix'in en çok izlenen dizilerinden üçü, Kore'den çıktı. Bu yıl anlattığımız hikâyelerle ve bu hikâyeleri anlatma biçimimizle sınırları daha da zorlayacağız. Netflix, Kore yapımı bu içeriklerle sürükleyici, çeşitlilik gösteren ve mutlaka izlenmesi gereken Kore öykülerinin ilk durağı olmayı sürdürecek."

İzleyiciler bu yıl diğer yeni dizilerle aşk öykülerinin (A Time Called You, Behind Your Touch (Geçici İsim), Crash Course in Romance, Destined With You, Doona!, King the Land, Love to Hate You, See You In My 19th Life), toplumsal konuları ele alan entrikalı öykülerin (Bloodhounds, Celebrity, Mask Girl), dramanın (Daily Dose of Sunshine, Queenmaker, The Good Bad Mother) ve kıyamet temalı öykülerin (Goodbye Earth) her türlüsüne doyacak.

Geçen yıl, Kore yapımı filmlerin ve şovların dünya genelindeki izleyiciler arasında giderek daha fazla popülerlik kazanmasına tanık olduk. Aksiyon gerilim Carter, geçtiğimiz yıl en çok izlenen İngilizce olmayan 10 filmden biri oldu. Çöpçatanlık temalı reality dizisi Single's Inferno ise şu anda Küresel İngilizce Olmayan Top 10 listesinde.

Netflix bu yıl, Kore yapımı altı filmle film koleksiyonunu genişletiyor. Bu yeni filmlerin ilki, 20 Ocak'ta yayınlanacak olan JUNG-E olacak. Onu birbiriyle çatışan annelik içgüdülerine sahip profesyonel bir katili konu alan Kill Boksoon ve merkezine uyuşturucu çetelerini alan suç temalı aksiyon gerilim filminin devamı Believer 2 izleyecek. Yayına girecek diğer filmler; intikam (Ballerin), öğretmen-öğrenci rekabeti (Karşılaşma) ve bilgisayar korsanlığı (Kilitsiz) konularını ele alacak.

Başkaları aracılığıyla farklı deneyimler yaşamayı sevenler ise dayanıklılık (En Güçlü 100, Siren: Survive the Island), zombilere karşı hayatta kalma (Zombieverse), yetişkinliğe geçiş (Nineteen to Twenty) ve akıl oyunları (Şeytanın Aklına Gelmez) temalı reality dizilerden oluşan baş döndürücü bir koleksiyonla seçim yapmakta zorlanacak.

Yayınlanacak yeni içerikler arasında iki yeni belgesel de var. Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film (geçici isim), Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon-Ho'nun ilk film serüvenini konu alıyor. Tanrı Aşkına: Kutsal İhanet ise çağdaş Kore tarihinde kendini "Mesih" ilan eden kişileri inceliyor.

"Üyelerimizle paylaştığımız içeriklerin çeşitliliği bizi ziyadesiyle heyecanlandırıyor," diyen Kang, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkese göre bir dizimiz, filmimiz ve senaryosuz dizimiz var. Kore yapımı dizilerimizin hem yurtdışında hem de Kore'de izleyicilerle bağ kurmasını dört gözle bekliyoruz."