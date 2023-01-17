Nâzım Hikmet, 121'inci doğum yıl dönümünde anıldı

Şiirin büyük ustası Nâzım Hikmet, doğumunun 121'inci yılında Kültürpark’ta bulunan heykeli önünde anıldı.

Konak Belediyesi’nin katkıları ve İzmir 68’liler Platformu ile Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, İzmir 68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen ve platform yöneticileri, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi Başkanı Cengiz Onur, Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

“GELECEĞE UMUTLA BAKMALIYIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Nâzım Hikmet’in unutulmadığını ve asla unutulmayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“121 yıl geçmesine rağmen, demek ki öyle izler bırakmış ki onu unutmak mümkün değil. Onu gelecek kuşaklara taşımak da bizim başlıca görevimiz olmalı. Bu ülke adaletin, hukukun, insan haklarının, özgürlüğün yeniden tecelli ettiği, insanların yazdıkları için hapishanelere düşmediği bir ülke olmalı. Bunu başaracak olan da Nazım Hikmet’in devrimci ruhudur, onun bizlere aşıladığı bu ruhtur. Hepimiz birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Başka şansımız yok. Umudumuzu yitirmeden yol almalı, geleceğe, aydınlık günlere umutla bakmalıyız” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün de, Nazım Hikmet’in de Selanik doğumlu olduğuna dikkat çeken Batur, “Selanik doğumlu Atamız cumhuriyetimizi kurdu. Selanik doğumlu olan şairimiz dünyaya mâl oldu. Bizim amacımız Atamızın bize emanet ettiği cumhuriyeti en iyi noktaya getirmektir. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur.”

“TÜM İNSANLIK İÇİN BİR SİMGE”

İzmir 68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen ise Yazar Cemil Meriç’in Nâzım'ı sadece şairliğinin değil, hürriyet, demokrasi, barış, emek mücadelesi ve ideolojisinin de meşhur ettiğini belirten sözlerine dikkat çekerek, “Günümüzde yapılan bazı anmalarda Nâzım bilerek ideolojisinden uzaklaştırılıyor. Oysa Nazım’ın kavgası şiirini, şiiri kavgasını büyütmüştür” dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur ise Nâzım Hikmet’in üstün bir deha olduğunu belirterek, “O, vatandaşlığı ve yurtseverliği kâğıtlara sığmayan bir dünya vatandaşı, bir dehaydı. Nâzım Hikmet tüm insanlık için bir simge oldu. Düşüncesinden dolayı hapiste olanlar için özgürlüğün, savaşın dehşetini yaşayanlar için barışın, ezilenler için eşitliğin ve kardeşliğin simgesi. Nâzım Hikmet insanlığa insandan umut kesmemeyi öğretti” diye konuştu. Nâzım Hikmet’in insanlığa dev eserler armağan ettiğini söyleyen Onur, “Dünya döndükçe, insanlık durdukça Nazım anılacaktır” dedi.

“NEREDE OLURSA OLSUN ÜLKESİNİ DÜŞÜNDÜ”

Etkinliğe Nâzım Hikmet’in şiirlerini okuyarak renk katan Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Puğ ise usta şairin “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim” dizelerini seslendirerek, “Bu hasret hepimizin hasreti. Ama Sosyal Demokrasi Derneği gibi devrimden ve Atatürk’ün peşinden giden dernekler oldukça, 68’liler Platformu gibi en büyük devrimcinin peşinden giden devrimcilerimiz oldukça ve her zaman ‘Yolumuz Cumhuriyet, Pusulamız Atatürk’ diyen Abdül Batur gibi başkanlarımız oldukça bu hasreti dindireceğimize inanıyorum. Bu vatanı kurtarmış, cumhuriyeti kurmuş bir insan olarak Atatürk’ü sevmek için bir parça kalp yeter ama Atatürkçülük yürek ister. İşte yürekli Atatürkçülerle güneşi İzmir’den Anadolu’ya doğuracağız” diye konuştu.

İzmir 68’lier Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu da Nâzım Hikmet’in nerede olursa olsun ülkesini düşündüğünü, ülkesi için fikir ürettiğini söyledi. Büyük şairin 1954 yılında Budapeşte radyosuna yaptığı konuşmayı etkinlikte dinleten Gezenoğlu, aradan geçen 73 yılın ardından bugünün Türkiye’sinde yaşananların Nazım’ın 1954 yılında anlattıklarından farklı olmadığını vurgulayarak, “Yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye. Bunun çıkış yolu Atatürkçü sol sosyalist bir iktidar. Umudumuz vardır, güneşin doğuşu yakındır” dedi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, Nâzım Hikmet heykeli önüne karanfiller bıraktı.

Kaynak: ANKA