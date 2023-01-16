Nuri Harun Ateş, Sezen Aksu imzalı 'Kalp Ağrısı'nın klibini yayınlandı
Şarkıcı Nuri Harun Ateş, söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Kalp Ağrısı" şarkısının klibini yayınladı. Klip hakkında konuşan Ateş, "Kendi gerçeğimi giyinip çıkıyorum karşınıza" dedi.
Şarkıcı Nuri Harun Ateş, yeni şarkısı "Kalp Ağrısı"nın klibini dinleyiciyle buluşturdu. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan şarkının klibini, İmre Haydaroğlu yönetti.
Kliple ilgili duygularını paylaşan Ateş, şunları söyledi:
“Pretty Woman’daki ya da Notting Hill’deki Julia Roberts olduğumu hayal ederek izlediğim aşk hikâyelerinden yıllar sonra, “mış gibi” yapmadan kendi gerçeğimi giyinip çıkıyorum karşınıza çünkü hepimizin hikâyesi aynı, hepimizin kalbi atıyor ve bazen birini gerçekten seviyoruz, bu yüzden bu şarkılar.”
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