'Duvar' Bursa ve İstanbul’da seyirci karşısında

Müzik, edebiyat ve sinema alanlarında verdiği eserlerle bilinen sanatçı Zülfü Livaneli’nin ilk tiyatro oyunu olan ve prömiyerini 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan Duvar, İstanbul’da seyircisiyle buluşacak.

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'Duvar' Bursa ve İstanbul’da seyirci karşısında

2023 yılının ilk temsilini 20 Ocak’ta Bursa’da gerçekleştirecek Duvar, Bursa’dan sonra İstanbul’da dört salonda sahneye konulacak.

Duvar oyunu, iki Alman, bir Suriyeli ve bir Kahramanmaraşlı dört insanın otel odasında yaşadıklarıyla azınlık olmayı, göçmenliği ve farklılıkları anlatıyor. Oyunda, zor koşullarda da olsa hayata tutunmayı başarmış insanların hikâyeleri aktarılırken Suriyeli sığınmacılara, Maraş katliamına ve Berlin duvarına atıf yapılıyor.

OYUN TAKVİMİ

Bilge Emin’in yönettiği; Fulya Koçak, Esra Yaşar, İrem Arslan ve Doğuş Bilgin’in rol aldığı oyun, 2023 yılında ilk olarak 20 Ocak 2023 Cuma akşamı saat 20.30’da Bursa’da Podyum Sanat Mahal’de sahnelenecek.

Oyun İstanbul’da da şu tarihlerde sahneye konulacak:

28 Ocak Cumartesi 20.30, Ataşehir Dasdas (Metropol AVM)

17 Şubat Cuma 20.30, İstanbul - Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi 

23 Şubat Perşembe 20.30, Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi

24 Şubat Cuma 20.00, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi.

'Duvar' Bursa ve İstanbul’da seyirci karşısında - Resim : 1

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