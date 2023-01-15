Lahitteki 2 bin 500 yıllık aşk mesajı çözüldü

İznik’te Arkeoloji Müzesi'nde yer alan Büyük İskender’in generallerinden Antigonos’a ait lahit mezarın üzerine işlenmiş aşk mesajının “Ben üzgün Arete, bütün benliğimle Antigonos’un mezarı başından sesleniyorum" ifadeleriyle başladığı ortaya çıktı.

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Lahitteki 2 bin 500 yıllık aşk mesajı çözüldü

Dört medeniyete başkentlik yapmış Unesco’ya aday dünyaca ünlü tarihi kent İznik’te Arkeoloji müzesinin yapımı tamamlandı.

Dünyanın en önemlilerinden biri olmaya aday müzenin içerisinde bulunan Büyük İskender’in generallerinden Antigonos’a ait lahit mezarın üzerine işlenmiş duygusal mesaj ise herkesi şaşırtacak. Müze 5 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapmasıyla da dikkatleri çekiyor.

Temeli 2020 yılında atılan İznik Arkeoloji Müzesinin yapımı tamamlandı. Kısa süre içerisinde resmi açılış töreni gerçekleşecek olan ve mimarı yapısıyla Avrupa’nın en önemli müzeleri arasında gösterilmeye aday yeni müze Cilalı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ’dan bu yana bütün tarihlere tanıklık yapıyor.

Roma dönemine ait mermer oyun tablasının da bulunduğu yeni müzede üzerinde ki işlemeleriyle dikkat çeken savaşçı Yunan kahramanı Akhileus Lahdi, Tanrılar Lahdi, Büyük İskender’in generali Antigonos Lahdi ve asil ailelere ait lahitler yer alıyor.

2 BİN 500 YILLIK MESAJ

Yeni açılacak arkeoloji müzesinin en çok dikkat çeken eseri ise Büyük İskender’in generallerinden biri olan Antigonos’a ait lahit. İhlas Haber Ajansı tarafından ilk kez görüntülenen lahitin üzerindeki Roma harfleriyle yazılan duygusal mesaj ise herkesi şok edecek cinsten. Arkeologlar tarafından çevirisi yapılan 2 bin 500 yıllık mesajda şu ifadeler yer alıyor;

“Ben üzgün Arete, bütün benliğimle Antigonos’un mezarı başından sesleniyorum. Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum. Bu kötü talih, bu ölüm bu seçkin adamı özgür bırakmak yerine beni tutsak etti.”

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MÜZESİ OLMAYA ADAY

İznik Müzesi eski müdürü Arkeolog Taylan Sevil yaptığı açıklamada, “Yeni müze çok ama çok önemli taşınır kültür varlıkları barındırmaktadır. Tarih öncesinden günümüze kadar pek çok medeniyetlerin eserleri mevcuttur. Burada ki arkeoloji müzesi çok önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bu müze dünya uygarlığına tanıklık edecektir” dedi.

 

Kaynak: İHA

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