Kurban’ın solisti Deniz Yılmaz, maddi imkansızlıklar nedeniyle müziği bıraktı

"Yalan", "İstersin", "Uyut Beni" ve "Yine" gibi şarkılarıyla tanınan rock müzik grubu Kurban'ın solisti Deniz Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile müziği bıraktığını duyurdu.

"Müzik yapmak artık benim için lüks haline geldi" diyen Yılmaz, sosyal medya hesabını da süresiz dondurduğunu açıkladı.

Müziği bırakma nedeninin maddi imkansızlıklar olduğunu ifade eden Yılmaz, yaptığı paylaşımda şunlar söyledi:

"Merhaba. Maddi gücüm müzik yapmaya elverişli olmadığından hatta müzik yapmak artık benim için lüks haline geldiğinden (ortaya çıkan sağlık harcamalarım ve yakınlarda zorunlu olarak taşınmam kaçınılmaz gibi göründüğünden) Instagram profilimi süresiz donduruyorum. Ola ki ara ara imkan bulur bir şeyler kaydedebilirsem Spotify'dan seve seve, güle oynaya paylaşırım. Lütfen sevgi ve saygının gereksiz olduğunu düşünen asalakların sözlerine kulak asmayın. Her zaman iyi ve doğrunun yanında olun, destekleyin. Hoşça kalın."

Kurban grubu 1995 yılında Outside adı ile kuruldu. Bu isim altında İngilizce şarkılar çalan grup, 1997 yılında ismini Kurban olarak değiştirdi. 1999 yılının ocak ayında ilk albümleri olan "Kurban"ı piyasaya sürden grup, 1999 yılında Metallica'nın Ali Sami Yen Stadyumu konserinde alt grup olarak sahneye çıktı.

Haziran 2005 tarihinde dağıldığını açıklayan Kurban, 31 Aralık 2006 tarihinde tekrar bir araya geldiklerini açıkladı. frubun bir araya gelmesinden sonra yayınlanan il albüm olan "Sahip" 23 Mart 2010'da yayınladı. Grup, solist Deniz Yılmaz'ın müziği bırakma isteği üzerine Kasım 2017 yılında ikinci kez dağıldı. Grubun dağıldığı haberini grubun davulcusu Burak Gürpınar Twitter üzerinden duyurdu. Kurban, 2018 yılında çıkması planlanan ancak anlaşmazlıklar yüzünden yayınlanamayan "Gülümse" isimli teklisi 5 Ağustos 2022'de tüm dijital platformlarda yayınlandı. Şarkı ilk 24 saat içinde YouTube'da 35 bin dinlenme alırken, Spotify'da 100 bin dinlenmeye ulaştı. Grubun son teklisi "Damla" ise 7 Ekim 2022'de dinleyiciyle buluştu.