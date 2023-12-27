İbrahim Maalouf, 25 Mayıs'ta İstanbul'da

Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Maalouf, yeni müzikal projesi T.O.M.A'nın turnesi kapsamında 25 Mayıs 2024'te İstanbul'da konser verecek.

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İbrahim Maalouf, 25 Mayıs'ta İstanbul'da

Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Maalouf'un sahne alacağı, ​​​​​​​Epifoni organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konserin biletleri, 3 Ocak itibariyle satışa çıkacak.

Usta müzisyen, caz, rap, dünya ve Orta Doğu müziği türleri arasında gezinen müzik tarzı ve kariyeri boyunca oluşturduğu kendine has stiliyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Maalouf, "Michel Ange'ın Trompetleri" anlamına gelen T.O.M.A projesi ile müzikseverleri felsefi, tarihi ve müzikal açılardan folklor ve modernliğin bir araya geldiği bir dünyaya götürmeyi hedefliyor.

Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan İbrahim Maalouf, henüz 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazandı.

Müzik hayatı boyunca yüzlerce konser veren sanatçı, Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Lhasa de Sela gibi birçok isimle de aynı sahneyi paylaştı.

Kaynak: AA

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