LMV Korosu, Lozan'ın 100. yıl dönümü anısına yarın dinleyicileriyle buluşacak

İlk albümü, "Hasretin İki Yakasını" Zülfü Livaneli ile 2019 yılında yayımlayan Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu yarın Cemal Reşit Rey sahnesinde vereceği konser ile suyun iki yakasını birleştiriyor.

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LMV Korosu, Lozan'ın 100. yıl dönümü anısına yarın dinleyicileriyle buluşacak

Balkan ve Rumeli ezgilerini yaşatan Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV) Korosu, Lozan Antlaşması ve Mübadele Sözleşmesi'nin 100’üncü yıldönümü anısına vereceği konser ile dinleyiciyle buluşuyor. Konser, sürpriz ünlü konuk sanatçıların da katılımıyla 19 Ocak Perşembe 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Hem Türkçe hem Yunanca şarkılardan oluşan repertuvarla müzikseverlerle buluşacak LMV Korosu’nun performansına Uçan Potinler Yunan dansları okulu gösterileri de eşlik edecek.

Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu kimdir?

Adını 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan zorunlu nüfus mübadelesi sözleşmesinden alan Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, 2005 yılından bu yana, Yunanistan ve Türkiye’de verdiği yüzden fazla konserle barışa hizmet ediyor. Yakın tarihte Yunanistan’da yerleşik Türk-Müslüman nüfusu ile Anadolu’da yaşayan Rum-Ortodoks nüfusunun karşılıklı göçe zorlanması, LMV Korosu’nun çıkış noktası olup, ilhamını doğdukları toprakları terk etmek zorunda bırakılan mübadillerin kültüründen alıyor.

LMV Korosu’nu farklı meslek gruplarına mensup koristler, göçün hüzünlü çocukları ve torunları olarak, gönüllülük temelinde oluşturuyor. Suyun iki yakasında da barışı ve kardeşliği yaşatan LMV Korosu, repertuarının bir bölümü mübadil bestekârların eserleri olan Balkan ezgileri, Rumeli türküleri ve Rebetikolar ve iki ülkede söylenen ortak ezgilerden oluşuyor.

LMV Korosu, Zülfü Livaneli’nin de yer aldığı “Hasretin İki Yakası” adlı ilk albümünü 2019 yılında müzikseverlerle buluşturdu.

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