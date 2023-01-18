Neşet Ertaş türkülerle anıldı

Türk Halk Müziği’nin büyük ustası Neşet Ertaş, Marmaris'te sevilen türküleriyle anıldı. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nin tamamen dolduğu konserde Belediye Başkanı Mehmet Oktay da sahneye çıkarak konserin final türküsüne eşlik etti. Neşet Ertaş’ı saygıyla ve özlemle andıklarını belirten Oktay, belediye konservatuvarının kurulması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Marmaris Belediyesi, ‘Bozkırın Tezenesi’ Neşet Ertaş için özel bir konser düzenledi. Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Marmaris Türk Halk Müziği ve Folklor Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nun verdiği konserin şefliğini Yavuz Özkaran yaptı.

KORO AYAKTA ALKIŞLANDI

Neşet Ertaş özel konserinde TRT Müzik Dairesi Başkan Yardımcısı ve TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Serkan Özdemir, Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Ekim, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğr. Üyesi Seval Işıklı konuk sanatçı olarak ustanın sevilen türkülerini seslendirdi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Meclis Üyeleri Cengiz Kaya, Bestami Şinik, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı’nın da izlediği konser, izliycilere unutulmaz dakikalar yaşattı. 600 kişilik salonu tamamen dolduran sanatseverler konser sonunda koroyu ayakta alkışladı.

KONSERVATUVAR VE STÜDYO KURULACAK

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, konser sonunda sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim etti. Dernek Başkanı Yüksel Topaloğlu ise katkılarından dolayı Başkan Oktay’a plaket vererek teşekkür etti.

Başkan Oktay, büyük usta Neşet Ertaş’ı saygıyla andığını belirterek, “Bu toplumun yetiştirdiği çok kıymetli, çok değerli, çok büyük bir isim. Mekanı cennet olsun… Böyle organizasyonlarla onun adını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. Konuşmasında müjdeler de sıralayan Oktay, “Hep sanata daha fazla önem vereceğimizi dile getirmiştik. Hedeflerimizin arasında konservatuvar kurulmasına yönelik kararı meclisten aldık. İnşallah yakın bir zamanda belediye konservatuvarını hayata geçireceğiz. Verdiğimiz sözlerden biri de yeni bir kültür merkeziydi. Onda da artık sona doğru yaklaştık. Çok kısa bir zamanda yapımına başlayacağız. Burada bir de kayıt stüdyosu kuracağız. Dolayısıyla çok daha profesyonel ortamda yapılan çalışmalar kayıt altına alınıp sonraki nesillere bırakılacak” dedi.

Koronun seslendirdiği son iki türküde ise Başkan Mehmet Oktay ve diğer protokol davetlileri de sahneye çıkarak, koroya eşlik etti.

Kaynak: ANKA