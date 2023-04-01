Leyla ile Mecnun izleyicilerine kötü haber: Burak Aksak paylaştı...

Ekranların sevilen televizyon dizisi Leyla ile Mecnun, 4’üncü sezonuyla veda etti. Veda haberini dizinin senaristi Burak Aksak duyurdu.

Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün, senaristliğini ise Burak Aksak’ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisi ekranlara veda etti.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen isimli platformda yayınlanan Leyla ile Mecnun’da dizinin rollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Deniz Işın paylaşıyordu.

Dizinin senaristi Burak Aksak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Leyla ile Mecnun'a şu ifadelerle veda etti:

"Leyla ile Mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. emeği geçen herkese teşekkürler. Mecnun Çınar'ın da söylediği gibi 'Ben bu oyunu... denedim ama bozamadım'. Hoşçakal"

Kaynak: Gerçek Gündem