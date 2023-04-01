Leyla ile Mecnun izleyicilerine kötü haber: Burak Aksak paylaştı...

Ekranların sevilen dizisi Leyla ile Mecnun, 4. sezonuyla veda etti. Burak Aksak, sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu.

Son Güncelleme:
Leyla ile Mecnun izleyicilerine kötü haber: Burak Aksak paylaştı...

Ekranların sevilen televizyon dizisi Leyla ile Mecnun, 4’üncü sezonuyla veda etti. Veda haberini dizinin senaristi Burak Aksak duyurdu.

Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün, senaristliğini ise Burak Aksak’ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisi ekranlara veda etti.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen isimli platformda yayınlanan Leyla ile Mecnun’da dizinin rollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant, Köksal Engür ve Deniz Işın paylaşıyordu.

Dizinin senaristi Burak Aksak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Leyla ile Mecnun'a şu ifadelerle veda etti:

"Leyla ile Mecnun'un ekran yolcuğu sona erdi. emeği geçen herkese teşekkürler. Mecnun Çınar'ın da söylediği gibi 'Ben bu oyunu... denedim ama bozamadım'. Hoşçakal"

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti dizisi herkesi yıktı! Artık göremeyeceksiniz Kızılcık Şerbeti dizisi herkesi yıktı! Artık göremeyeceksiniz
129 yıl sonra ne değişti? 1894 depremi ve Abdülhamid’in "tanıdık" tedbirleri 1894 depremi ve Abdülhamid’in "tanıdık" tedbirleri
Gözü kapalı güvenebilirsiniz. İlişkilerde en güvenilir 5 burç! Gözü kapalı güvenebilirsiniz. İlişkilerde en güvenilir 5 burç!
Carl Sagan'ın hayatı belgesel oluyor Carl Sagan'ın hayatı belgesel oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu
Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek' Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek'
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı! Son anketlerden AKP'ye soğuk duş: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı!
Murat Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak
Sedat Peker görüş değiştirdi, avukatı açıkladı: 'Kızılay'a değil Ahbap'a teslim edin' Sedat Peker görüş değiştirdi: 'Kızılay'a değil Ahbap'a teslim edin'