Carl Sagan'ın hayatı belgesel oluyor

Dünyaca ünlü bilim insanı Carl Sagan'ın hayatı belgesel oluyor. National Geographic ve Fuzzy Door ortaklığıyla çekilecek belgeselde çok sayıda arşiv görüntüsü, röportaj ve canlandırma yer alacak.

Carl Sagan'ın hayatı belgesel oluyor

Dünyaca ünlü Amerikalı bilim insanı Carl Sagan'ın hayatı belgesel oluyor. Belgeselde Sagan'ın arşivinde yer alan ses kayıtları ve görüntülerin yanı sıra Sagan'ın yakınlarıyla yapılan röportajlar da yer alacak. Çekim tarihi henüz açıklanmayan belgesel National Geographic kanallarında ve Disney+'da gösterime girecek.

National Geographic tarafından yapılan açıklamada, belgeselde çok sayıda ses kaydı, arşiv görüntüsü, canlandırma ve Sagan'ın arkadaşları ile ailesiyle yapılan röportajların yer alacağı belirtildi.

"ÇIĞIR AÇICI VE DEVRİMCİ BİR BİLİM İNSANI"

National Geographic'in Genel Müdür Yardımcısı ve belgeselin yönetmeni Nanette Burstein, Sagan'ı, 'Kozmosun karmaşıklığını çözebilmiş, çığır açıcı ve devrimci bir bilim insanı' sözleriyle tanımladı.

Burstein, Sagan'ın kendi hayatında bıraktığı etkiyi ise şu sözlerle anlattı:

"Çocukluğumu en fazla etkileyen iki şey büyükannemin ölümü ile Carl Sagan okumamdı. Carl Sagan, dünyayı görme vizyonumu kökünden değiştirdi. Böyle bir projenin parçası olduğum için çok heyecanlıyım."

Yapımcılığını Fuzzy Door'dan Seth MacFarlane ve Erica Huggins'in üstelenceği belgeselde Sagan'ın eşi ve bilim yazarı Ann Druyan da yer alacak. Belgeselin yönetmenliğini ise Nanette Burstein yapacak.

1996 yılında, 62 yaşında hayatını kaybeden Sagan'ın 1980'de yayımlanan 'Kozmos: Bir Uzay Serüven' adlı kitabı İngiltere tarihinin en çok satılan bilim kitabı durumunda. Kitap ilerleyen yıllarda 13 bölümden oluşan bir belgesele çevrilmiş ve sunuculuğunu Carl Sagan’ın eski öğrencisi, astrofizikçi Neil deGrasse Tyson üstlenmişti.

Kızı, Ahmet Kaya'yı anlattı: Hayatta kalsaydı, muhtemelen bir gün döner ve hapse girerdi Kızı, Ahmet Kaya'yı anlattı: Hayatta kalsaydı, muhtemelen bir gün döner ve hapse girerdi
Yasaklandı ve bir çok yer artık satmayacak. Evde yapılışı ise basit Yasaklandı ve bir çok yer artık satmayacak. Evde yapılışı ise basit
En çok aldatan 6 burç. Onlara güvenmek ve bağlanmak çok zor En çok aldatan 6 burç. Onlara güvenmek ve bağlanmak çok zor
'Yukarı Bak' animasyon filminin ikincisi geliyor 'Yukarı Bak' animasyon filminin ikincisi geliyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'resmi olarak ilan edilecek' dedi: Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın! İslam Memiş 'resmi olarak ilan edilecek' dedi: Masal bitti; büyük tufana hazırlık yapın!
Dört adaylı ilk anketin sonucu açıklandı: 'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber! Dört adaylı ilk anketin sonucu açıklandı: 'Oy oranım yüzde 16' diyen Muharrem İnce'ye kötü haber!
Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: İşte 2023'ün en renkli vekil adayları Oyuncu, şarkıcı, futbolcu: İşte 2023'ün en renkli vekil adayları
Asgari ücrette masadaki zam oranları ortaya çıktı: İşte Temmuz zammı sonrası olası asgari ücretler! Asgari ücrette masadaki zam oranları ortaya çıktı: İşte Temmuz zammı sonrası olası asgari ücretler!
Üç şirket üç anket: Memleket Partisi Meclis dışı, İnce'nin oy oranı seçimi ikinci tura götürüyor Üç şirket üç anket: Memleket Partisi Meclis dışı, İnce'nin oy oranı seçimi ikinci tura götürüyor