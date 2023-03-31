Dünyaca ünlü Amerikalı bilim insanı Carl Sagan'ın hayatı belgesel oluyor. Belgeselde Sagan'ın arşivinde yer alan ses kayıtları ve görüntülerin yanı sıra Sagan'ın yakınlarıyla yapılan röportajlar da yer alacak. Çekim tarihi henüz açıklanmayan belgesel National Geographic kanallarında ve Disney+'da gösterime girecek.

National Geographic tarafından yapılan açıklamada, belgeselde çok sayıda ses kaydı, arşiv görüntüsü, canlandırma ve Sagan'ın arkadaşları ile ailesiyle yapılan röportajların yer alacağı belirtildi.

"ÇIĞIR AÇICI VE DEVRİMCİ BİR BİLİM İNSANI"

National Geographic'in Genel Müdür Yardımcısı ve belgeselin yönetmeni Nanette Burstein, Sagan'ı, 'Kozmosun karmaşıklığını çözebilmiş, çığır açıcı ve devrimci bir bilim insanı' sözleriyle tanımladı.

Burstein, Sagan'ın kendi hayatında bıraktığı etkiyi ise şu sözlerle anlattı:

"Çocukluğumu en fazla etkileyen iki şey büyükannemin ölümü ile Carl Sagan okumamdı. Carl Sagan, dünyayı görme vizyonumu kökünden değiştirdi. Böyle bir projenin parçası olduğum için çok heyecanlıyım."

Yapımcılığını Fuzzy Door'dan Seth MacFarlane ve Erica Huggins'in üstelenceği belgeselde Sagan'ın eşi ve bilim yazarı Ann Druyan da yer alacak. Belgeselin yönetmenliğini ise Nanette Burstein yapacak.

1996 yılında, 62 yaşında hayatını kaybeden Sagan'ın 1980'de yayımlanan 'Kozmos: Bir Uzay Serüven' adlı kitabı İngiltere tarihinin en çok satılan bilim kitabı durumunda. Kitap ilerleyen yıllarda 13 bölümden oluşan bir belgesele çevrilmiş ve sunuculuğunu Carl Sagan’ın eski öğrencisi, astrofizikçi Neil deGrasse Tyson üstlenmişti.