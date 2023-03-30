'Yukarı Bak' animasyon filminin ikincisi geliyor

Oscar ödüllü Pixar animasyonu "Yukarı Bak" (Up), 14 yıl aradan sonra yeniden beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Pixar, "Elemental" filminin basın etkinliğinde, devam filmi "Carl's Date"in tarihi de açıklandı.

"Carl’s Date" resmi olarak sinemalarda "Elemental"dan önce gösterilecek. Yine Bob Peterson tarafından yazılıp yönetilen kısa filmde Carl, Ellie’den sonra ilk randevusuna hazırlanmak için köpeği Dug’a başvuruyor. Yönetmen Peterson, "Carl’s Date"in "Yukarı Bak" hikâyesinin sonuncusu olacağını söyledi.