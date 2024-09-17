Kürk Mantolu Madonna’nın Başrolü Belli Oldu!

Sabahattin Ali’nin kült romanı Kürk Mantolu Madonna'nın filmi geliyor. Alman ve Türk ortak yapımı filmin başrol karakteri Raif Efendi’ye hayat vermesi için başarılı oyuncu Salih Bademci’ye teklif götürüldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mert Dikmen’in yazdığı, Enes Ateş’in ise yöneteceği filmin senaryosunu beğenen Bademci’nin imza aşamasında olduğu öğrenildi. Fikri Harika Prodüksiyon, Tme Films ve son olarak Grimme ödüllü Netflix orijinal dizisi German Genius‘a imza atan Alman yapım firması CAB Film‘in ortaklığında çekilecek filmin aralık ayında sete çıkması planlanıyor.

KADIN BAŞROL BELLİ DEĞİL

10 aylık hazırlık süreci bitmek üzere olan filmin başrol kadın yıldızının kim olacağı henüz belli olmadı. 1920 Almanya ve 1940 Türkiye olmak üzere 2 zaman diliminde geçen filmin Almanya sahneleri Babelsberg Studio’da çekilecek.