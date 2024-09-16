Pink Floyd'un Müziği İçin Fiyat Belirlendi: Tüm Haklarını Satıyorlar!

Rock müzik tarihinin en ikonik gruplarından Pink Floyd, müzik kataloğunu satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Üyeleri arasındaki tartışmalarla gündemden düşmeyen grubun kataloğuna 400-500 milyon dolar arasında bir değer ölçüldüğü belirtiliyor.

Pink Floyd'un Müziği İçin Fiyat Belirlendi: Tüm Haklarını Satıyorlar!

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un müzik kataloğunu satışa çıkarmayı planladığı iddiası yeniden gündem oldu. Grup 2022'deki bir anlaşmaya sıcak bakıyordu ancak grubun üyeleri arasındaki çekişmeler nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti.

NTV'nin haberine göre, son birkaç yılda Bruce Springsteen, Bob Dylan ve Queen'in müzik haklarına bir milyar dolardan fazla ödeyen Sony Music'in, Pink Floyd'un müzik haklarını 400-500 milyon dolar arasında bir bedel karşılığında satın almak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Grubun eski üyesi Roger Waters ve gitaristi David Gilmour'un yıllardır anlaşamadığı biliniyor ancak ikilinin son zamanlarda bir anlaşmaya varmak için ortak bir zeminde buluşmaya çalıştığı söyleniyor.

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Kaynak: NTV

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