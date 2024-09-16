Michael Jackson’ın Kardeşi Tito Jackson Hayatını Kaybetti

Jackson 5 grubunun sevilen üyelerinden ve Michael Jackson’ın kardeşi Tito Jackson, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi, Jackson ailesinin uzun süredir yakın dostu olan Steve Manning tarafından doğrulandı.

Tito Jackson'ın kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediği açıklandı. Tito Jackson, son yıllarda kardeşleri Marlon ve Jackie ile birlikte "The Jacksons" adı altında konserler vermeye devam ediyordu. Yaklaşık bir hafta önce İngiltere’de sahne almış ve Los Angeles'ta düzenlenen Fool in Love Festival’inde de performans sergilemişti.