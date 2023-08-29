Kızılcık Şerbeti'ne verilen 5 kez yayın durdurma cezasında yeni gelişme

Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK tarafından verilen 5 kez yayın durdurma cezası iptal edildi.

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Kızılcık Şerbeti'ne verilen 5 kez yayın durdurma cezasında yeni gelişme

Yeni sezonunun çekimlerine yarın başlanacak olan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçen sezon 5 kez yayın durdurma cezası alan dizinin kalan cezasını Ankara 22. İdare Mahkemesi ağır bularak iptal etti.

Dizide oyuncu Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema karakterinin zorla evlendirildiği erkek tarafından camdan itildiği sahneye kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti. Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller Show TV’de yayınlanmıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, avukat Hakan Ayranpınar’ın temsil ettiği Gold Film, karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film‘in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.

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