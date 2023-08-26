'Komünist Osman' belgeseli Altın Koza'da finalist oldu

Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve yoldaşlarının olağanüstü serüveninin anlatıldığı Komünist Osman belgeseli, başvurduğu ilk yarışma olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Belgesel Film Yarışması’nda ilk 8’e girerek finalist oldu.

59 YAPIM ARASINDAN İLK 8’E GİRDİ

18 - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yarışması’nın Belgesel Film Yarışması’na 59 yapım başvurdu. En İyi Belgesel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde yarışacak belgesel filmler; yönetmen ve Altın Safran Film Festivali Belgesel Film Yarışması Danışmanı Dr. Musa Ak, yönetmen, yapımcı ve yazar Dr. Nafiseh Laleh, yönetmen, senarist Rena Lusin Bitmez'den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

8 ESER FİNALE YÜKSELDİ

8 film, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkmaya hak kazandı. Buna göre Gökmen Ulu’nun yönetmenliğindeki ‘’Komünist Osman’’, Ersin Erçin’in yönetmenliğindeki ‘’Aladağ ‘Bir Yürek Yangını’’, Vahit Sarıtaş’ın yönetmenliğindeki, ‘’Flaneuse’’ , Tuba Deniz’in yönetmenliğindeki ‘’Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zaman’’, Ömer Safa Umar’ın yönetmenliğindeki ‘’Heartbeat of Tribal Galaxy’”, Berfi Dicle Öğüt’ün yönetmenliğindeki ‘’İki Nehir Arasında’’, Kerem Soyyılmaz’ın yönetmenliğindeki ‘’Rodakis’i Ararken’’ ve İsmet Arasan'ın yönetmenliğindeki ‘’Balkanların Türkçe Hafızası’’ filmleri Adana’da seyirci karşısına çıkarak yarışma heyecanı yaşayacak. En İyi Belgesel Ödülünün 100 bin TL olduğu festivalde tüm yarışma kategorilerinde toplam 1 milyon 285 bin TL ödül dağıtılacak.

DİKİLİ’Yİ TÜRKİYE HARİTASININ ORTASINA OTURTMUŞTU

Yapımcılığını Oben Ulu’nun, yönetmenliğini ve senaryosunu Gökmen Ulu’nun üstlendiği Komünist Osman adlı belgesel “Emek, demokrasi, barışa adanmış bir ömür” sloganını taşıyor. Belgeselde, 1984 – 1994 ve 2004 – 2013 yılları arasında İzmir’in Dikili İlçesi Belediye Başkanlığı yapan ve siyasi yaşamını SODEP, SHP, CHP’de sürdüren Osman Özgüven’in gerçekleştirdiği yerel devrim gözler önüne seriliyor. Türkiye ekoloji hareketinin öncüleri arasında da yer alan, insan hakları savunucusu ve barış aktivisti Osman Özgüven’in emek mücadelesi ile tarihe geçen sosyal belediyecilik uygulamaları anlatılıyor. Anlatıcılar arasında Osman Özgüven’in ailesi, mesai arkadaşları, usta sanatçılar, siyasetçiler, sendikacılar, çevreciler, işçiler, gazeteciler, yazarlar, hukukçular, bilim insanları, Midilli’deki Yunan dostları da bulunuyor. Özgüven, Ege kasabası Dikili’yi Türkiye haritasının ortasına oturtmuş, uluslararası kamuoyunda birçok ödüle değer görüldü.