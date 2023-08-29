Müstehcen sahneleri tepki çekmişti: The Idol ekranlara veda etti

The Weeknd ve Lily-Rose Depp'in başrolleri paylaştığı The Idol dizisinin 2. sezonunun gelmeyeceği açıklandı. Dizi içerdiği müstehcen sahnelerle eleştiri toplamıştı.

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Müstehcen sahneleri tepki çekmişti: The Idol ekranlara veda etti

Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan ve Sam Levinson imzalı The Idol dizisi devam etmeyecek.

Kadrosunda The Weeknd (Abel Tesfaye), Lily-Rose Depp, Jennie Ruby Jane, Troye Sivan, Moses Sumney, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Hank Azaria ve Sophie Mudd gibi isimlerin yer aldığı dizi ilk sezonunun yayınlanmasının ardından ekranlara veda etti.

MÜSTEHCEN SAHNELER NEDENİYLE HBO ELEŞTİRİLMIŞTİ

HBO imzalı dizi, çıplaklık ve müstehcenlik eleştirilerine maruz kalmıştı. Son turnesinde sinir krizi geçiren şarkıcı Jocelyn'i merkeze alan dizi, hem sosyal medya kullanıcılarından hem de eleştirmenlerden eleştiri toplamıştı.

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