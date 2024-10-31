Bu Meyvelerin Alkol Oranı 3 Biraya Bedel: Hayvanlar Bile Yedikçe Sarhoş Oluyor
Alkol sadece insanlar tarafından tüketiliyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Trends in Ecology & Evolution dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, birçok hayvan yüzyıllardır doğada etanol içeren meyveler yiyerek kendinden geçiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Etanol, çürüyen meyve ve tahıllarda doğal olarak oluşan bir alkol türü. Bira veya şarap gibi fermente kokulara sahip bu meyveler, ağaçlardan düştüklerinde üzerlerindeki şeker etanole dönüşüyor. Olgun muz, üzüm ve elma gibi meyveler yeterince çürüdüğünde içlerindeki alkol miktarı, birkaç bira eşdeğerinde olabiliyor.
HAYVANLARI DA SARHOŞ EDİYOR
Meyvedeki alkol oranı çok yüksek olmasa da hayvanları sersemletebiliyor ve bu sarhoşluk, onlar için tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Central Florida Üniversitesi'nden Moleküler Ekoloji Profesörü Matthew Carrihan, yaptığı açıklamada, “Geceleri ağaçlarda tırmanırken veya yırtıcılarla çevriliyken sarhoş olmak hiç de mantıklı değil” diyerek, hayvanların bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı.
BAZI HAYVANLAR ALKOLİK OLABİLİR
Carrihan, bazı hayvanların bu alkollü meyveleri özellikle arıyor olabileceğini belirtiyor; ancak bu davranışın bilinçli bir tercih mi yoksa tesadüfi mi olduğu henüz netleşmiş değil.