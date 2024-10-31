Bu Meyvelerin Alkol Oranı 3 Biraya Bedel: Hayvanlar Bile Yedikçe Sarhoş Oluyor

HAYVANLARI DA SARHOŞ EDİYOR

Meyvedeki alkol oranı çok yüksek olmasa da hayvanları sersemletebiliyor ve bu sarhoşluk, onlar için tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Central Florida Üniversitesi'nden Moleküler Ekoloji Profesörü Matthew Carrihan, yaptığı açıklamada, “Geceleri ağaçlarda tırmanırken veya yırtıcılarla çevriliyken sarhoş olmak hiç de mantıklı değil” diyerek, hayvanların bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

BAZI HAYVANLAR ALKOLİK OLABİLİR

Carrihan, bazı hayvanların bu alkollü meyveleri özellikle arıyor olabileceğini belirtiyor; ancak bu davranışın bilinçli bir tercih mi yoksa tesadüfi mi olduğu henüz netleşmiş değil.