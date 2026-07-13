Jurassic Park'ın Efsanesi Sam Neill Hayatını Kaybetti

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Hollywood'un ve dünya sinemasının en saygın aktörlerinden biri olan Sam Neill, Avustralya'nın Sidney kentinde ailesinin yanında hayatını kaybetti.

Acı haberi usta oyuncunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran ailesi, vefatın ani ve beklenmedik olduğunu belirtti. Yapılan resmi açıklamada, "Sam, ailesi yanındayken ve tüm hayatı boyunca sergilediği o vakur duruşla hayata veda etti. Kaybımız çok büyük" ifadelerine yer verildi.

'KANSER HASTALIĞI NÜKSETMEDİ'

Aile, 2022 yılında üçüncü evre lenfoma (kan kanseri) teşhisi konulan ancak agresif ve yenilikçi tedavilerle hastalığı yenen Neill’in ölümünün kanserle bir ilişkisi bulunmadığını net bir dille aktardı. Açıklamada, oyuncunun vücudunun kanserden tamamen arınmış durumda olduğu ve hastalığın nüksetmediği özellikle vurgulandı.

ALAN GRANT KARAKTERİYLE TARİHE GEÇTİ

1947 Kuzey İrlanda doğumlu olan ve çocuk yaşta Yeni Zelanda'ya göç eden Sam Neill, yarım asırlık kariyerine sayısız karakter sığdırdı. Sinema tarihindeki en büyük kırılmasını 1993 yılında Steven Spielberg'in gişe rekortmeni filmi Jurassic Park'ta canlandırdığı paleontolog Dr. Alan Grant rolüyle yapan aktör, serinin sonraki devam filmlerinde de başrolü üstlendi.

Aynı yıl Cannes'da Altın Palmiye alan ve Oscar'a damga vuran The Piano filmindeki performansıyla da eleştirmenlerden tam not alan usta oyuncu, son dönemde popüler televizyon dizisi Peaky Blinders'taki müfettiş Chester Campbell karakteriyle yeni nesil izleyicilerin de beğenisini kazanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi