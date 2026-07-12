Ankara'da Şair Ahmet Telli İçin Veda Töreni Düzenlendi

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Şair ve yazar Ahmet Telli, bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 10 Temmuz'da hayatını kaybetti.

KIZINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Telli için Necatibey'de bulunan İnşaat Mühendisleri Odası'nın konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Telli'nin kızı Eylül Telli Büyük, babasının aylardır süren hastalığı boyunca desteğini esirgemeyenlere teşekkür etti.

Büyük, babasının ömrünü şiire ve kaleme adadığını belirterek, "Bugün burada bir vedanın ağırlığı ile değil, bir ömrün bize bıraktığı ışığın etrafında buluştuk. Babam haksızlık karşısında susmazdı, insan sevgisini şiirlerinden hiç eksik etmezdi. Bize vicdanı ve dayanışmayı öğretti." ifadelerini kullandı.

SİYASET DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Merhum şairin hayatından kesitlerin yer aldığı videonun da gösterildiği törene, Telli'nin eşi Aysel Telli, oğlu Hakkı Telli, yakınları ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da katıldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise törene çelenk gönderdi.

Telli'nin naaşı, Karşıyaka Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AHMET TELLİ KİMDİR?

Çankırı'da 1946'da doğan Ahmet Telli, öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı.

1970'li yıllardan itibaren şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan, toplumcu gerçekçi şiirin temsilcileri arasında yer alan Telli, şiirin yanı sıra deneme ve inceleme türlerinde de çok sayıda eser kaleme aldı.

Kaynak: AA