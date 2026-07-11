Şiirin Büyük Ustası Ahmet Telli'ye Veda... Cenaze Programı Netleşti

'Gidersen yıkılır bu kent' dizeleriyle hafızalara kazınan çağdaş Türk şiirinin usta kalemi Ahmet Telli, 79 yaşında sonsuzluğa uğurlanıyor. Ankara'da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman edebiyatın büyük çınarı için yarın anma ve uğurlama töreni düzenlenecek.

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Şiirin Büyük Ustası Ahmet Telli'ye Veda... Cenaze Programı Netleşti
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Türk şiirinde hüzün, isyan, sevda ve direnişi aynı potada eriten, lirik ve toplumcu gerçekçi tarzıyla nesilleri büyüten usta şair Ahmet Telli, bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam eden yaşam mücadelesini kaybetti.

Sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle 8 Temmuz’da entübe edilen ve dün 79 yaşında hayatını kaybeden büyük ustanın cenaze programı netleşti. Acı haberin ardından kültür, sanat ve siyaset dünyası yasa boğulurken, şairin edebi yol arkadaşları son görev için Ankara'da buluşacak.

İLK TÖREN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDA

Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Derneği (BİSED) tarafından paylaşılan programa göre, Ahmet Telli için ilk anma ve uğurlama töreni yarın (12 Temmuz Pazar) saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Tören, milli mücadele ve demokrasi belleğinde önemli yeri olan Ankara'daki İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) Necatibey Caddesi'ndeki binasında yapılacak.

SON YOLCULUK KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NA

Usta kalemin naaşı, İMO'daki törenin ardından cenaze namazı için camiye nakledilecek. Telli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda (2. Kapı, L17-160A parseli) toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

ARDINDA ÇOK ZENGİN BİR ŞİİR MİRASI BIRAKTI

2 Aralık 1946'da Çankırı'da doğan Ahmet Telli, öğretmen okullarını bitirdikten sonra uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yaptı. 1981 sıkıyönetim döneminde tutuklanıp görevinden uzaklaştırılsa da kalemiyle direnmeye devam etti. "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Su Çürüdü" ve "Belki Yine Gelirim" gibi Türk edebiyatına yön veren başyapıtlara imza attı. Altın Portakal ve PEN Türkiye Şiir Ödülü başta olmak üzere sayısız ödülün sahibi olan usta, arkasında hiçbir zaman unutulmayacak dizeler bıraktı.

'Gidersen Yıkılır Bu Kent'... Şair Ahmet Telli Hayatını Kaybetti'Gidersen Yıkılır Bu Kent'... Şair Ahmet Telli Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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