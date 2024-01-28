Jamie Dornan: Grinin 50 Tonu filminden sonra kırsaldaki bir evde saklandım

T24'ün aktardığına göre, Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Jamie Dornan, filmdeki performansının ağır eleştiriler almasından sonra şehirden kaçıp kırsal bir bölgeye yerleştiğini açıkladı.

Dornan, 2015 çıkışlı filmi sebebiyle "küçük düşürülmek" istemediği sebebiyle Grinin 50 Tonu'nun yönetmeni Sam Taylor-Johnson'ın kendisine verdiği boş bir evde yaşadığını söyledi.

BBC Radio 4'e konuşan Dornan, "Saklandım" dedi. Oyuncu, eşi Amelia Warner ve ilk çocukları ile birlikte tepkiler unutulana kadar bahsi geçen evde "kendilerini sakladıklarını" ifade etti.

Dornan, "The Fall, kariyerimi değiştirecek türde değerlendirmeler almıştı ve Bafta'ya aday gösterilmiştim. Sonra ise sadece küçük düşürülmek için çağrılır oldum" dedi.

Oyuncu, "Taylor-Johnson'lar bize kırsaldaki evlerini verdi ve orada saklanıp bir süreliğine kendimizi kapadık; sonra diğer taraftan çıktık" diye konuştu.

Filmin gişedeki başarısı nedeniyle üçlemenin diğer iki filmi için çalışmaların 2015'ten sonra hızlıca başladığını belirten Dornan, "Garipti, çünkü küçük düşürüldüğünüzü hissediyorsunuz ama kontrata göre iki tane daha yapmak zorundasınız" diye konuştu.