Usta oyuncu beyin kanaması geçirdi

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde dün beyin kanaması geçirdi.

Usta oyuncu beyin kanaması geçirdi

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde dün beyin kanaması geçirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen’in Taksim Acıbadem Hastanesi’nde beyin filmi çekildiğini ve beynindeki bir damarda kanama tespit edildiğini aktardı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Altuntaş, Tanrıöğen'in durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Usta oyuncu hemen Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi. Dün gece 01.00’de ameliyata alınan Settar Tanrıöğen’in operasyonu 2 saat sürdü. Sabah uyanan ve kendini iyi hissettiğini belirten oyuncunun bir hafta dinleneceği öğrenildi."

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