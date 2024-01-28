Cem Karaca'nın oğlu: İnanılmaz bir hırsızlık söz konusu! Bizim koruduğumuz mirası satmış

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca ile oğlu Emrah Karaca arasında 'film' tartışması sürüyor.

Cem Karaca'nın oğlu: İnanılmaz bir hırsızlık söz konusu! Bizim koruduğumuz mirası satmış

Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca’nın, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle açtığı davada, film için tedbir kararı verildi.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, sanatçının hayatını konu alan ve önceki gün gösterime giren "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle dava açmıştı. 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında film için mahkeme tedbir kararı aldı. İlkim Karaca’nın 3.5 milyon lira yatırması halinde filmin gösterimi duracak.

EMRAH KARACA: İNANILMAZ BİR HIRSIZLIK SÖZ KONUSU

İlkim Karaca ile Emrah Karaca arasındaki 'film' tartışması sürerken, Emrah Karaca, X hesabından konuya ilişkin paylaşımlarda bulundu. Oğul Karaca, İlkim Karaca'nın babasına ait yadigarları sattığını söyleyerek, "İnanılmaz bir hırsızlık söz konusu! Alın 2 örnek daha… Bu kalpaklar büyük dedemden kalma,100 küsür yıllık aile yadigarı. Bunları da satmış. Bu kötülüğü küfürsüz anlatmaya kelimelerim yetmiyor malesef… Bu mirası babam sürgündeyken bizler koruduk, sakladık ama o satmış! SATMIŞ ULAN" diye yazdı.

Babasına ait tabloların da İlkim Karaca tarafından satılması için bir antikacıya verildiğini söyleyen Emrah Karaca, "Hak ? Adalet ? Aşk ? Sevgi ? Saygı ? Yada sadece para ??? Siz karar verin… Ah be baba ahhh!!!" paylaşımında bulundu.

Emrah Karaca, şu açıklamayı yaptı:

Cem Karaca'nın oğlu: İnanılmaz bir hırsızlık söz konusu! Bizim koruduğumuz mirası satmış - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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